Tämä Näsijärven rannalla sijaitseva kaupunginosa pääsi jo rapistumaan, mutta nyt sinne rakennetaan uutta täyttä häkää: ”Muistuttaa Jätkäsaarta”

Ave Tikkanen pitää Santalahden uusista kerrostaloista ja alueen ilmeestä. ”Ehkä joku voisi ajatella, että täällä on tosi sekavaa ja paljon eri värejä, jotka on ladottu kuin Lego-palikat. Minun silmääni tämä on tosi kiva.” Rantapuistossa on osuvasti Lego-palikoita muistuttava teos.