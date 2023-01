Minkä verran arjen pienet valinnat kylpyhuoneessa oikeasti vaikuttavat sähkölaskuun? Näin Motivan johtava asiantuntija Jaakko Ketomäki vastaa.

Aamulehti

Kun ulkolämpötila laskee, on yhä tärkeämpää huolehtia pienistäkin sähkönsäästöistä. Valinnoilla vaikutetaan sähkön riittävyyteen ja hillitään energiakustannuksia. Moni laskeekin nyt tarkkaan, mihin kallista sähköä käyttää. Mutta voiko huolissaan mennä jo överiksikin?

Kannattaisiko nyt vaihtaa esimerkiksi sähköhammasharja tavalliseen harjaan? Entä vieläkö partaa kannattaa ajaa koneella?

Kysyimme asiaa Motivan johtavalta asiantuntijalta Jaakko Ketomäeltä. Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja kestäviin valintoihin. Motiva koordinoi parhaillaan valtakunnallista Astetta alemmas -kampanjaa.

Pitäisikö nyt luopua sähköhammasharjasta, johtava asiantuntija Jaakko Ketomäki?

”Hammasharjan latureitahan pidetään usein seinässä koko ajan. Katsotaanpa siis ihan kiusallaan, minkä verran käyttämäni esimerkkilaturi vie sähköä. Minulla on tässä nyt juuri sähköhammasharja kädessäni. Laturissa lukee 0,9 wattia. Eli se on karkeasti yhden watin laturi. Tämä syö luultavasti enemmän sähköä silloin, kun harja on siinä latautumassa. Jos watin teholla jokin toimii tuhat tuntia, se on kuluttanut yhden kilowattitunnin. Tuhat tuntia on noin 40 vuorokautta. Jos kilowattitunti maksaisi nyt vaikka sen 30 senttiä, niin karkeasti voisi arvioida, että laturia voi pitää koko ajan seinässä kuukaudessa noin 30 sentillä.”

Eli jos normihammasharjan vaihtaa kolmen kuukauden välein, se saisi maksaa kerralla vain 90 senttiä, että se olisi halvempi?

”Pitäähän sähköhammasharjan harjaakin vaihtaa! Ja nehän ovat tyypillisesti normaalia harjaa kalliimpia. Eli kokonaisuutena sähköhammasharja on todennäköisesti kalliimpi vaihtoehto.”

Onko sillä merkitystä sähkön kannalta, että pitää laturia seinässä vain yöllä, kun sähkö on halvempaa?

”Sähköhammasharjan kulutus on niin pientä, että tällä ei ole käytännön merkitystä. Mieluummin säästää vaikka sillä, että tehostaa uunin käyttöä tekemällä useita uunia vaativia ruokia tai leivonnaisia samalla kerralla.”

Kannattaako aamupuuroa tehdessä käyttää vedenkeitintä vai mikroa veden lämmittämiseen?

”Saman määrän energiaa se vie, että vesi saadaan lämpimäksi. Vedenkeittimessä ei kuitenkaan kannata keittää vettä enempää kuin on tarve. Yleensäkään nämä keittiöasiat eivät näyttele kovin suurta määrää sähkölaskussa. Tosin pitkään päällä olevan uunin kohdalla voi sanoa, että mikro on tehokkaampi ruoan lämmittämiseen. Silläkin on keittäessä merkitystä, onko käytössä vanha valurautahella vai induktioliesi. Valurautahella lämmittää ensin levyn. Induktioliesi lämmittää nopeammin kattilan pohjan. Se on siksi myös vähemmän aikaa päällä.”

Onko kiertoilmauunilla ja tavallisella uunilla eroa?

”Ainakin kiertoilmalla voi käyttää tavallista uunia matalampia lämpötiloja ja siellä on mahdollista paistaa esimerkiksi useampi pelti yhtäaikaisesti. Tällä on tietysti hiukan merkitystä.”

Miten on parranajokoneen ja kertakäyttöisen terän ero sähkön kannalta?

”Katsotaanpa, mitä oma parranajokoneeni näyttää kulutukseksi. Partakonehan ei ole latauksessa koko aikaa. Kone näyttäisi käyttävän noin viisi wattia, mutta sitähän käytetään vain muutama minuutti päivässä. Sillä ei kyllä sähköä pysty juuri säästämään. Näillä ei sähkölaskua pysty alentamaan.”

Mikä olisi sitten se isoin teko, joka oikeasti auttaisi?

”Jos haluaa säästää energiaa, kaikki sellainen, missä lämmitetään, syö energiaa. Sähkösauna on yksi. Samoin lämmin käyttövesi ja huonelämpötila. Talossa on merkitystä sillä, ovatko ikkunat ja ovet tiiviit tai tuuletetaanko lämpöä pihalle.”

Entäs hiustenkuivaaja?

”No niissä on tehoa jo pari kilowattia, mutta niitäkään ei pidetä päällä kovin pitkää aikaa kerralla. Toki, jos ihmisellä on tapana föönata hiuksiaan tunti päivässä, niin ehkä siitä tavasta kannattaisi päästä eroon.”

Mikä viihde-elektroniikan puolella olisi hyvä säästökohde?

”Yllättävän suuria sähkönsyöjiä ovat pelitietokoneet ja suuret telkkarit. Televisio, joka on koko ajan päällä ilman, että kukaan katsoo, on turha syöppö. Näinhän on esimerkiksi monessa lapsiperheessä tapana. Sama koskee pelikoneita ja pelitietokoneita. Ne syövät yllättävän paljon. Televisiot ja pelitietokoneet kannattaa siis sulkea silloin, kun niitä ei käytetä.”