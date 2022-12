Joulukoristeissa jyrää yhä punainen, uutta ovat ekologiset koristeet

Ainoan kotimaisen joulukoristeiden valmistajan Weisteen tuhansien joulukoristeiden joukosta löytyy klassikoita, mutta myös pommiin menneitä ideoita. Miten kukaan pystyy ideoimaan aina vain uusia koristeita?

Suomalainen joulukoti näyttää tyystin erilaiselta kuin menneinä vuosikymmeniä ainakin, mitä sisustuslehtiin on uskominen. Koristelu on nyt runsaampaa, suurempaa, kimaltelevampaa, harkitumpaa ja aihekirjoltaan moninaisempaa kuin ennen, ja sen tyyli seuraa pitkälti sisustuksen trendejä. Toki on niitäkin, joille joulukoristeluksi riittää ikkunaan teipattu, punaisesta kartongista leikattu tonttujoukko. Myös tämä muistojen kultaama, sympaattinen tyyli on oikein hyvä ja ekologisuudessaan suorastaan puhutteleva.

Koristelusta innostuneelle erilaiset värimaailmat tarjoavat mahdollisuuden koko kodin koristeluun oman lempivärin mukaan punoksista palloihin. ”Sävyistä saa myös hauskoja yhdistelmiä esimerkiksi niin, että mukana on valkoista, vaaleanpunaista ja vaaleaa kultaa”, vinkkaa kotimaisen joulukoristevalmistajan K. A. Weiste oy:n tuote- ja kehitysjohtaja Johanna Weiste.

Hänen oma joulukoristelunsa perustuu tänä vuonna maanläheisiin sävyihin. ”Olen huomannut, että aitoa kuusta elävöittävät vihreät punokset ja pallot. Kuusesta tulee nätin näköinen, kun vihreään yhdistää kultaa, samppanjaa ja vähän yllättäen myös ruskeaa.”

Vihreä punos antaa tuuhean säväyksen aitoon kuuseen. Johanna Weisteen koristelema joulukuusi on esillä tehtaan myymälässä Weiste Wanha Villassa. Yritys mainostaa tuotteitaan kestäviksi. Kerran kuuseen ja roskiin -tyyli ei sovi sen ajatteluun ollenkaan.

Tule joulu kultainen

Kaikista suosituin joulukoristeiden väri on yhä punainen. Metallisävyjen ikisuosikki hopea on viime vuosina joutunut tekemään enenevissä määrin tilaa kullalle. Hopea on yhä niukasti eniten myyty metallisävy Weisteen tuotannossa, mutta kulta kirii hyvää vauhtia tasoihin ja ylikin. Esimerkiksi nauhoissa kulta on jo hopeaa suositumpi sävy. Tätä edelsi yli kymmenen vuotta kestänyt hopeanauhojen täydellinen valtakausi.

Kullan voittokulusta käyvät esimerkiksi myös punokset. ”Niistä hopeaa on tänä vuonna 56 prosenttia, kultaa 44 prosenttia. Kullan suosio on suuri muutos, joka tapahtunut muutaman vuoden sisällä”, Johanna Weiste kertoo.

Havunvihreä, valkoinen ja hopea muodostavat ajattoman tyylikkään kokonaisuuden, jolla on aina ystävänsä.

Ideariihi tuottaa uutta

Kahdeksan vuotta perheyrityksen palveluksessa työskennellyt Johanna Weiste, 44, edustaa sen neljättä polvea. Hän kuuluu uusia koristeita suunnittelevaan ideariiheen. Weisteen tuotannossa on ollut pitkän historian aikana useita tuhansia erilaisia joulukoristeita. Miten kukaan pystyy keksimään enää mitään uutta?

”Kyllä uutta syntyy edelleen. Lähdemme työstämään ajatuksia esimerkiksi runsaista värimaailmoista. Näin syntyivät muun muassa erisävyiset, vihreät punokset, joissa on lehtikuvioita. Niistä tuli todella suosittuja. Toinen hyvä idea on ollut eläinaiheinen, korvallinen pallo. Parhaillaan suunnittelemme uusia, metsäaiheisia filigraaneja (litteä koriste). Vuoden 2023 jouluun ovat harkinnassa ainakin lintu ja kukka-aihe.”

Joulukoristeista löytyy lumen, jään ja metsän eläinten innoittamia aiheita. Näitä tuotteita menee hyvin myös vientiin.

Myymättä jäänyt enkeli

Joskus idea voi mennä metsään niin, että heilahtaa. Johanna Weiste kertoo esimerkin enkelin päätä kuvanneesta kuusenkoristeesta. ”Siitä tuli liian pullea pallo, jossa siivet alkoivat korvien kohdalta. Meillä on edelleen varastossa muutamia tuhansia kappaleita näitä myymättömiä raakapäitä.”

1990-luvulla syntynyt koriste epäonnistui.

Weiste luottaa tuotannossaan suomalaisiin perinteisiin ja kotimaan luonnosta kumpuaviin ideoihin. Voisiko se koskaan tehdä esimerkiksi avaruusaiheista joulukoristetta?

”Jaa-a, kyllä sellaisesta joku voisi tykätä, mutta marginaaliin menee. Valmistamme mieluiten ajattomia, tyylikkäitä koristeita. Emme ole lähteneet mukaan esimerkiksi halloweenin kaltaisiin tapahtumiin. Tyyliimme eivät sovi myöskään mitkään vitsikkäät, asiattomuuksiin menevät tai ikävän näköiset tuotteet, eikä mikään, mikä mielletään kertakäyttöesineeksi.”

Muovi halutaan korvata

Ekologisuus nostaa voimakkaasti päätään myös joulukoristeiden maailmassa. Johanna Weiste kertoo, että yritys panee tällä hetkellä paljon paukkuja biopohjaisten tuotteiden kehittelyyn. ”Kehitämme tekniikkaa, jolla pystymme valmistamaan ekologisia tuotteita jo olemassa olevilla koneillamme. Tuotanto on vielä pientä, alle kymmenen prosentin luokkaa. Jatkamme työtä, koska ekologisuus tulee yhä tärkeämmäksi valintaperusteeksi myös joulukoristeita ostettaessa. Tämä näkyy jo jälleenmyyjäketjujen kiinnostuksessa.”

Alan messutoiminta on ollut pysähdyksissä koronan takia, joten Weisteellä ei ole ajantasaista tietoa muiden koristevalmistajien ekologisista tuotteista. ”Aloitimme oman työmme jo muutama vuosi sitten, ja uskon, että Weiste on maailmanluokan edelläkävijä koko alalla. Teemme paljon testejä, ja tahtotilamme muovin korvaamiseksi on kova.”

Tällä hetkellä myynnissä on ekologinen pöytäkuusi, latvatähti sekä palloja, punoksia ja filigraanikoristeita, jollaisia ovat esimerkiksi litteät, glitteröidyt lumikiteet. Värejä on toistaiseksi vähemmän kuin perinteisissä koristeissa. ”Ekomateriaalit ovat kestäviä, mutta esimerkiksi punos jää vielä tuuheudessa jälkeen muovisesta.”

Kokonaan ekologisesta materiaalista valmistettu, pintaglitteröity lumikide.

Johanna Weisteen suosikki tämän vuoden ekologisissa koristeissa on puukuidusta valmistettu vauvan vuosipallo. Kyse on koristeesta, jollainen hankitaan muistoksi lapsen ensimmäisestä joulusta.

Vauvan ensimmäisen joulun pallo on yksi Weisteen suosituimmista koristeista. Tänä vuonna sen saa myös ekologisena vaihtoehtona. Vauvapalloja alettiin valmistaa vuonna 1998.

