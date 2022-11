Tämä Tampereen kaupunginosa sai nimensä erikoisella tavalla – Tehtaan kupeeseen on rakentunut suosittu asuinalue, jossa eletään nyt rauhallista ja luonnonläheistä arkea

Yli 20 vuotta Atalassa asunut Mari Mattila kuvailee Atalaa rauhalliseksi asuinalueeksi. 1900-luvun loppupuolella rakentunut ydinalue on pysynyt melko muuttumattomana, mutta viime vuosikymmenen aikana Rissoon on noussut uudehko omakotitaloalue. ”Silti tuntuu, ettei Atala ole kauheasti muuttunut. Yhtä rauhallista täällä on kuin aiemminkin.”