Mitä säästövimmassa voi kotona tehdä väärin? – Asiantuntija kertoo, että yksi temppu voi sekoittaa koko asunnon ilmanvaihdon

Kannattaako tuuletusaukot tukkia, jotta lämpö ei karkaa? Tai voiko kylppäristä ottaa lattialämmityksen pois päältä? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Tampereen talopalveluiden aluepäällikkö Niina Lehtonen.

Aamulehti

Energiakriisin keskellä kodin erilaiset säästökikat voivat tuntua hyviltä ajatuksilta.

Kysyimme kiinteistöhuoltofirma Tampereen talopalveluiden aluepäälliköltä Niina Lehtoselta, millaisin keinoin sähköä yritetään säästää ja kannattaako niin tehdä.

Oletteko kuulleet erilaisista kikoista, joilla koetettaisiin säästää sähkölaskussa? Koetetaanko esimerkiksi tuuletusaukkoja tukkia?

”Kyllä. Ilmanvaihtoon varmasti yritetään jossain määrin vaikuttaa, että lämpö pysyisi sisällä paremmin. Siinähän tulee äkkiä se ongelma, että koko talossa menee ilmanvaihdon linjasto sekaisin, ja se vaikuttaa nopeasti naapuriasuntoihin. Niihin ei saisi mennä sotkemaan.”

”Ilmanvaihdon tarkoitus on kuivattaa taloa. Jos se ei toimi, tulee kosteusongelmia.”

Kannattaako kylpyhuoneen lattialämmitys laittaa pois päältä?

”Ei. Siinä saattaa tulla ongelmia, kun kosteus ei pääse kuivumaan märkätiloista. Seurauksena voi tulla kosteusvaurioita. Talon automatiikka yleisesti ohjailee lattialämmitystä. Asuntokohtaisesti huonelämpötilaa voi säätää hieman. Se ei yksityishenkilön huoneistoon tai kuluihin vaikuta paljoa, mutta lämpömukavuuteen kyllä.”

Entäs kannattaako kylpyhuoneen ja saunan ovi jättää auki saunomisen jälkeen?

”Saunan käytössä pystyy kyllä säästämään sähköä, ja kannattaa miettiä tarkkaan, kuinka paljon ja koska saunoo. Saunan oven voi jättää lämmityksen jälkeen auki. Näin pesutilat kuivuvat nopeammin. Mutta pesuhuoneen ovi kannattaa laittaa kiinni. Silloin lattialämmityksen termostaatti ei hakkaa niin kovaa päällä.”

Mistä kylmän tuntu asunnoissa usein johtuu?

”Yleensä jos on kylmä, niin ei ole oikeasti kylmä, vaan on vedon tuntua. Kannattaa varmistaa, ovatko suodattimet oikeanlaiset ja ovatko ne kesä- vai talviasennossa. Se vaikuttaa paljon siihen, millainen tunne asunnossa on lämmön suhteen.”

”Taloyhtiötasolla 19–21 astetta huonelämpötilana on normaali, toki esimerkiksi vanhemmille ihmisille tämä saattaa olla liian vähän.”

Mitä muita säästökikkoja on tullut vastaan?

”Polttimoita on vaihdettu hirveästi. Loistevalaisimista vaihdetaan ledeihin ja ledeistäkin on jo uusia, säästävämpiä versioita. Parvekeovien tiivistäminen on myöskin yleistynyt.”

”Taloyhtiötasoilla lämmitystä on laskettu asteella tai kahdella. Myös yleisissä tiloissa, kuten rappukäytävissä, lämpötilaa on saatettu laskea.”

Kanttaako kerrostalossa vuokralla asuvan ylipäätänsä kokeilla mitään tavallisuudesta poikkeavia säästökikkoja?

”Kannattaa asua ohjeiden mukaan. Toki omaan sähkölaskuun voi vaikuttaa paljon.”

Mistä voi päätellä, että hyvältä tuntuva idea ei olekaan hyvä?

”Kannattaa kysyä, onko hallituksella jotain linjausta asiaan. Kyllä taloyhtiöt ovat alkaneet aika hyvin antaa ohjeistuksia siitä, miten taloyhtiössä toimitaan.”