Hervannan kyljessä sijaitsee yhteisöllinen lähiö, jossa koko kylä kasvattaa ja naapurilta voi pyytää aina apua – Tämä Tampereen kaupunginosa alkoi rakentua vasta 30 vuotta sitten

Hallila on yksi Tampereen uusimmista kaupunginosista, joka sai ensimmäisen osa-asemakaavansa vuonna 1988. Kolmessakymmenessä vuodessa Hervannan viereen on rakentunut yhteisöllinen lähiö, jossa luonto on yhä lähellä.

2 500 asukkaan Hallilassa palvelut rajoittuvat lähikauppaan, pizzeriaan ja baariin. Yrittäjä Petri Löppönen uudisti kyläbaarista kortteliravintolan, johon kokoonnutaan viettämään iltaa ja seuraamaan urheilua.

Iltapäivä on kääntymässä alkuiltaan, kun yrittäjä Petri Löppönen saapuu avaamaan Hallilan Groove Baria. On tiistai, ja virallisten aukioloaikojen mukaan baarin pitäisi olla tänään kiinni. Illalla pelataan kuitenkin liigaottelu, jota voi tulla baariin seuraamaan kahdelta valkokankaalta.