Kangasalla koko kaupunki valmistautuu halloweenin viettoon – Katso kuvat näyttävistä koristeluista

Halloween-teemainen koristelu pitää olla hurja, mutta ei liian hurja. Lisäksi sen pitää toimia niin valoisaan aikaan kuin iltahämärässä. Kävimme katsomassa, mitä kaikkea Kangasalan kauhupihoista löytyy.

On tihkusateinen ja sumuinen alkuilta – juuri sopiva kummitusten ja mörköjen metsästykseen. Vaikka valokuvaaja Jukka Ritola toivoo, että jostain nurkan takaa kävelee vastaan vähintään moottorisahamurhaaja, zombijoukko tai jotain muuta kammottavan pelottavaa, Kangasalan asuinalueilla kiertäminen ei pimeää pelkäävän toimittajan onneksi yllä kauhuelokuvatunnelmaan asti.

Kauhujen Kangasala -tapahtuma on saanut paikkakuntalaiset virittäytymään hurjaan halloween-tunnelmaan ja rakentamaan pihoilleen näyttäviä kokonaisuuksia. Omia luurankoja ei ole tarvinnut ottaa kaapista esille, vaan Särkänniemi ja Sirkus Rakkaus Pum Pum on tarjonneet Karmivan karnevaalin rekvisiittaa halukkaiden käyttöön.

Mikä? Kauhujen Kangasala Poliisiaseman sisäpihalta (Kuohunharjuntie 9, Kangasala) löytyy lasten oma kauhupiha: maksuton valokuvaus- ja leikkipaikka avoinna 24/7. Koko perheen halloweentapahtuma perjantaina 28. lokakuuta kello 17–19 poliisiaseman sisäpihalla. Tapahtuman sivut

Ritva on laittanut jopa tanssiksi

Ritva on peräisin luurankolainaamosta ja viettää nyt Hailan pihalla kahvihetkeä. Leena Haila toteaa, että luurankorouvan tarkoitus ei ole pelästyttää koko pitäjää ja naapuruston pikkulapsia.

”Liian kauhumainen ei saa olla. Eikös halloweeniin kuulu hassuttelu ja hurja rönsyily? Siksi Ritvalla on rantasandaalit ja uimakellukkeet. Tuollainen kollaasi siitä sitten syntyi”, kuvailee Leena Haila kauhukokonaisuuden rakentumista.

Hailan sisarukset Vilhelmiina (vas.) ja Filippa halusivat kuvia varten nopeasti laittaa naamiaisasut päälle ja ottivat roolinsa vakavasti.

11-vuotias Filippa Haila ja 9-vuotias Vilhelmiina Haila tykkäävät halloweenista paljon ja ovat erityisen viehättyneitä juuri kammottavista koristeista. Halloweenissa kun yhdistyvät niin koristelu kuin teemaan sopiva pukeutuminen ja kasvomaalien käyttö.

”Vuosi vuodelta into on lisääntynyt. On koristeltu kotia ja ostettu halloween-asuja, mutta nyt koristeltiin ensimmäistä kertaa pihaakin. Ei varmasti jää viimeiseksi kerraksi. Kieltämättä olen miettinyt, mitä naapurit mahtavat ajatella.”

Hailan perheessä on innostuttu koristelemaan myös pihamaata asianmukaisesti.

Ritva oli ennen ulospääsyä viikon verran sisällä ja sen kanssa jopa tanssittiin. Leena Haila myöntää, että luiseva kaveri piti asetella yötä vasten niin, että se ei turhaan säikyttele asukkaita. ”Kuka nyt keskellä yötä muistaa, että olohuoneessa on luuranko? Onhan tämä kiva spesiaali erikoisjuttu syksyyn: tuo iloa pimeän keskelle ja aikuistakin saa lapsettaa.”

2-vuotiaan Lilja Rihkolan pihalla on aikas hieno pinkki luuranko, eikö vaan?

Isä on ihan mielellään mörkö

”Kummitush.”

2-vuotias Lilja Rihkola ei pelkää yhtään, vaan naureskelee isänsä Jussi Rihkolan sylissä etupihan luurangoille ja möröille. Lilja Rihkolan mummu oli ensin innostunut halloweenista ja hankkinut hurjia juttuja Rihkoloiden pihalle, osan hän oli hakenut rekvisiittalainaamosta.

”Ensimmäistä kertaa koristeltiin pihaa, ja tietysti mukana on meidän lempivärejämme eli violettia ja vaaleanpunaista. Tämä saa olla hurja, mutta ei liian hurja, ja pitää toimia niin valoisaan aikaan kuin näin iltahämärässä.”

Loka- ja marraskuun vaihde on tunnetusti synkkää ajankohtaa. Rihkola toteaa, että halloween tuo pimeään aikaan pientä pirteyttä.

Jussi Rihkola ajattelee, että halloween on enemmänkin lasten juhla, mutta niin vaan hän on itsekin innostunut koristelusta.

”Pakko kyllä sanoa, että ei omassa lapsuudessa vietetty halloweenia vaan pyhäinpäivää. Ei tämä vieläkään ole iskostunut vanhempien perinteeksi, vaan on kiva lasten erikoisjuttu.”

Jussi Rihkola myöntää, että vaikka halloween-ilmiö on Suomessa varsin uusi, on hänestäkin ollut ihan hauskaa sukeltaa hurjiin koristeisiin. ”Itse saan mörköillä ainakin seuraavat kymmenen vuotta ihan vapaasti Liljan kanssa.”

Isojen kummitusten alta paljastuu kaikkia erikoisia rakennusmateriaaleja, mutta uskoisitko, että haamun pää on mikrokupu?

Vuosi vuodelta hurjempi meno

Ruusumaan etupihalla ei pauhaa Manaaja-elokuvan musiikki, vaan korvamatomaisesti luikerteleva lapsiystävällinen This Is Halloween -laulu. Kuistilla on hämähäkinseittiä merkillisen paljon siihen nähden, että Emilia Ruusumaa kammoaa hämähäkkejä.

”Äiti aina kiljuu ja huutaa iskää pelastamaan, jos se näkee hämähäkin”, 4-vuotias Saara Ruusumaa tietää kertoa.

Sen sijaan halloween ei kammoksuta Ruusumaan perheessä, vaan meno on yltynyt vuosi vuodelta hurjemmaksi. Koko Ruusumaan perhe ja erityisesti äiti Emilia myöntää olevansa halloween-fani.

Ruusumaan perheen naiset ovat kaikki hurjia teemajuhlien ystäviä. Äiti Emilia myöntää, että sormet oikein syyhysivät ennen halloweenia.

”Kaikki tykkäävät tästä sesongista, mutta kieltämättä minä olen se, joka rakastaa kaikkien juhlien järjestämistä. Oikein sormet syyhyten odotin, että pääsee tekemään ja päästämään luovuuden irti.”

Ruusumaa toteaa, että heillä olisi runsaasti halloween-koristeita ilman Kauhujen Kangasala -tapahtumaakin. Naapurit ovat tottuneet siihen, että Ruusumaan pihalta löytyy koristeluja, mutta vuosi vuodelta halloween-into on kasvanut samaa tahtia kuin lapsetkin.

Uskaltaisitko itse kulkea tällaisen kuistin vierestä, ainakaan pimeässä?

7-vuotias Ronja Ruusumaa, hurja noitaneiti, on ollut toinen pääsuunnittelija.

”Itse koen halloweenin juuri lasten juhlana, ja siksi tähän on ollut helppo hurahtaa. Paljon olemme tehneet koristeita itse, ja osa koristeista on monta vuotta vanhoja. Itselläni on aina selkeä visio ja tila on rajallinen, samoin säilytysmahdollisuudet. Kieltämättä nyt on ihan pikkuisen lähtenyt käsistä”, Emilia Ruusumaa myöntää nauraen.

Millä mielellä Ruusumaa purkaa kauhurakennelman pyhäinpäivän jälkeen?

”Se on naps ja vaihto jouluun. Sitten on jo ihan täysi joulu. Vaikka olen hurja halloween-ihminen, ei ole joulun voittanutta. Se on sitten vielä isommassa mittakaavassa!”

10-vuotias Otso Berggren on halloween-fani ja kovin innoissaan Kauhujen Kangasala -tapahtumasta.

Päiväkotilasten ihailun kohde

Berggrenien kotitalo on kokenut halloweenin ajaksi pienen muodonmuutoksen kummitustaloksi. Lopputulos on ihanan kamala tai kamalan ihana, ihan riippuu kauhuinnostuksen tasosta. Timo Berggren toteaa, että on ollut kiva innostua ja tuottaa iloa muillekin.

”Meillä on jo kolmena vuonna ollut perinteenä järjestää kadun lapsille isot halloween-juhlat, joten rekvisiittaa löytyi jo valmiiksi aika paljon. Oli hauskaa ensimmäistä kertaa myös osallistua Kangasalan asukkaiden kauhupihat-tapahtumaan ja koristella talo teeman mukaisesti.”

Berggrenin perheessä kiinnostus halloween-teemaa kohtaan on kasvanut pikkuhiljaa. Onkohan Otso Berggren tietoinen, että hänen yllään pyörii kovin ankean oloinen kaveri?

Talon edessä leijailevat mustat hahmot tuovat mieleen Harry Potter -elokuvista tutut ankeuttajat, mutta tärkeää on ollut tehdä kokonaisuudesta sopivan pelottava. Siinä on selvästi onnistuttu, sillä taloa on käyty ihastelemassa oikein porukalla. ”Läheisen päiväkodin lapset ovat käyneet päiväsaikaan ihmettelemässä koristeita.”

Berggren toteaa, että vaikka kokonaisuus on nyt huiman näyttävä, ei perheessä ole aina oltu halloween-intoilijoita vaan kiinnostus teemaa kohtaa on kasvanut pikkuhiljaa. Taustalla ei myöskään ole suurta suunnitelmaa, vaan Berggren kuvailee kokonaisuutta näyttäväksi kaaokseksi.

Kun halloween vie mennessään, lopputulos on melkoisen hieno.

”Ajattelen asian niin, että jos tehdään, niin sitten tehdään kunnolla. Hienoa, että tällaisia erikoistapahtumia järjestetään ja löytyy aktiivisia ihmisiä. Muutkin paikkakunnat voisivat ottaa tästä mallia, sillä tällaisia hassutteluja saisi olla enemmänkin.”

Asukkaiden kauhupihat esillä 24. lokakuuta – 6. marraskuutta ympäri Kangasalaa. Karttalinkki löytyy Kauhujen Kangasala 2022 -tapahtuman sivuilta.