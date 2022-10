Main ContentPlaceholder

Valtateiden kainalossa sijaitsee leppoisa asuinalue, jossa vallitsee eläväinen kylähenki – Tämän Tampereen kaupunginosan historia ulottuu vuosisatojen taakse

Messukylän kirkon pappilan ympärille syntyi viehättävä kaupunginosa, jossa on vehreitä asuinalueita ja peltomaisemia. Asukas Ella Näsi kuvailee Pappilaa leppoisaksi seuduksi, jossa on turvallista asua. Vanhasta pappilarakennuksesta on tullut koko kylän talo.

Ella Näsi pitää siitä, että Pappilassa on säilynyt vanhoja rakennuksia. Yksi niistä on nykyinen Takahuhdin seurakuntatalo, joka on rakennettu reilut sata vuotta sitten. Sinne tänne kohoaa myös uutta rakennuskantaa, joka tuo maisemaan kerroksellisuutta.

Pientaloalueen keskellä kohoaa viehättävä, keltainen puurakennus. Nykyään Takahuhdin seurakuntatalona tunnettu rakennus oli aikoinaan Messukylän kirkon pappila. Alkuperäinen pappila tuhoutui sisällissodassa vuonna 1918, mutta sodan jälkeen se rakennettiin uudelleen.