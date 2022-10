Tämän tamperelaiskodin ulko-ovi hätkähdyttää – Sisältä löytyy yksi kaupungin persoonallisimmista sisustuksista

Meri Weckman asuu erikoisessa pienkerrostalokodissa Tampereen Härmälässä. Hän käyttää lähes kaiken vapaa-aikansa askartelu- ja käsityöprojekteihin. Ideat syntyvät useimmiten omasta päästä. Koti on täynnä itse tehtyjä ja tuunattuja sisustuselementtejä ja inspiroivia oivalluksia. Viime aikoina diy-projektien värimaailmaa on hallinnut pirteä pinkki.

Meri Weckmanin koti on täynnä värikkäitä diy-projekteja ja hyvin voivia viherkasveja. Persoonallinen kirjahylly on Weckmanin suunnittelema ja metallipajassa teetetty. Syksyiset kurpitsat Weckman teki kierrätysmateriaaleista.

Meri Weckmanin kotiin tullessa hymy leviää kasvoille jo ulko-ovella. Itse tehdyllä syyskranssilla koristeltu smaragdinvihreä ovi pomppaa pienkerrostalon rappukäytävässä silmään kuin herkullinen karkki.

Sisällä eteisessä värikäs ilottelu jatkuu. Weckman on käyttänyt ulko-oven maalin jämät eteiseen ripustettujen vanhojen kehysten ja avainkaappien koristelemiseen. Sisäpuolelta ovi on maalattu vaalealla violetilla, ja jopa huoneen katto on herkullisen vaaleanpunainen.