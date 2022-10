Kysyimme viisi kysymystä ikäihmisten asumisesta Tampereella – Halu asua omassa kodissa yhdistää ikääntyneitä

Yli 55-vuotiaille vuokra-asuntoja tarjoava Tampereen Kotilinnasäätiö täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Säätiön seuraava asumisyksikkö helpottaa asuntotilannetta Länsi-Tampereella. ”Tampereella pitkään asuneille ihmisille Tammerkosken ylittäminen on täysin ylivoimaista”, sanoo asukaskiinteistövastaava.

Varttuneille ja eläkeikäisille vuokra-asuntoja tarjoava Tampereen Kotilinnasäätiö täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Kotilinnasäätiön asukkaiden keski-ikä on 74–75 vuotta. Nuorimmat asukkaat ovat alle kuudenkymmenen, vanhimmat satavuotiaita. Pitkäaikaisin asukas muutti Kotilinnaan vuonna 1984. Kysyimme Kotilinnasäätiön asukaskiinteistövastaavalta (asukasisännöitsijältä) Päivi Kovaselta viisi kysymystä ikäihmisten asumisesta.

1. Missä ja miten ikäihmiset haluavat asua?

”Valtaosa ikäihmisistä haluaa asua omassa kodissa omien tavaroiden ja muistojen parissa. Ja sillä lailla tutussa ympäristössä, että he hahmottavat, mitä asunnon ympärillä on, vaikka toimintakyky laskee eikä voi enää liikkua tai mennä ulos niin paljon.

Kotilinnassa on monia ihmisiä, jotka haluavat muuttaa lapsuuden maisemiin tai tuttuihin paikkoihin. Tai sitten halutaan lähelle omaisia turvaverkoston vuoksi. Sitten on aika iso ryhmä asukkaita, jotka ovat asuneet omakotitalossa tai vastaavassa, joka teettää paljon töitä ja on esteellisesti kuljettava. He myyvät asunnot ja käyttävät rahan omaan hyvinvointiin eivätkä enää halua sitoa pääomaa uuteen asuntoon.

Valtaosa asukkaistamme asuu yksin.”

2. Millaisia asioita ikäihmiset toivovat kodeilta?

”Turvallisuutta ja esteettömyyttä. Esteettömyys on tärkeä asia, koska nykypäivänä on olemassa kaikenlaisia apuvälineitä.

Kotilinnassa kaikissa kiinteistöissä on esimerkiksi omat kiinteistönhuoltajat ja siivoajat. Asukkaille turvallisuutta luo myös se, että he tietävät ja tuntevat työntekijät ja tietävät, keneltä saa apua.

Asunnoissamme yleisin asuntokoko on noin 40 neliötä. Kolmiot eivät ole kovin suosittuja. Toisaalta taas ihan pienimmissä on se, että nykyihmiset toivovat muusta asunnosta erillistä makuutilaa joko alkovina tai makuuhuoneena.”

3. Onko Tampereelle tulossa uusia kotilinnoja lähitulevaisuudessa?

”Meidän seuraava kohteemme valmistuu Niemenrantaan. Sitä päästään varmaan ensi vuonna rakentamaan.

Tampere on siitä käsittämätön kaupunki, että täällä pitkään asuneille ihmisille kosken ylittäminen on täysin ylivoimaista. Asuntomme ovat painottuneet itäpuolelle, koska sieltä on aikanaan saatu tontteja. Lännestä paljon kysellään asuntoja, joten nyt sinne tulee niitä lisää.”

4. Näkyvätkö kotihoidon ongelmat asukkaiden elämässä?

”Välillä tuntuu, että ihmiset ovat heitteillä, ja tuntuu, että kukaan ei ota heistä vastuuta. Se näkyy, että väkeä on vähän ja on kiire. Paljon enemmän ihmiset tarvitsisivat kotihoidon palvelua. Työntekijöiden tasokin vaihtelee.

Muita ajankohtaisia ongelmia ovat heikentyneet kulkuyhteydet ja katoavat palvelut. Monista paikoista pienet kaupat ovat hävinneet ja linja-autoyhteydet ovat paikoin tosi huonot. Asukkaat kehuvat palveluliikennettä, mutta se ei kulje iltaisin ja viikonloppuisin. Asukkaat sanovat, että kyllä hekin voisivat teatterissa tai kulttuuririennoissa käydä iltasella, mutta kun ei pääse kulkemaan.”

5. Ketkä voivat hakea Kotilinnasäätiöltä asuntoa?

”Ikärajana on 55 vuotta. Meillä on säännöissä nykyään, että asunnot ovat eläkkeellä oleville tai muuten ikääntyneille.”