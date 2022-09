Main ContentPlaceholder

Lapsiperhe löysi ihastuttavan kodin pienen lammen rannalta Tampereen unohdetusta kaupunginosasta – ”Tämä on tuntematon helmi”

Pihla Rapola ja Petri Lehvä löysivät perheelleen Kämmenniemestä kauniin kodin luonnon keskeltä, palvelujen ääreltä. ”Tämä on ollut lapsille ihanteellinen alue kasvaa”, he sanovat. Ylivoimaisesti suurin osa Kämmenniemen asunnoista on omakotitaloja.

Kielo, Kastehelmi ja Kaisla Lehvä, Petri Lehvä ja Pihla Rapola viihtyvät luonnonkauniissa Kämmenniemessä, josta löytyy lapsiperheelle kaikki tarvittava. Matka keskustaankaan ei ole heidän mielestään liian pitkä.

Ajomatka Tampereelta kohti Teiskoa voi hämätä: Aitolahden jälkeen ympärillä näyttää olevan vain asumattomia peltoaukeita, rantoja ja metsää. Täältä, noin 25 kilometriä kaupungin keskustasta, löytyy kuitenkin virkeä ja viihtyisä kaupunginosa, jossa omakoti- ja rivitalot reunustavat katuja kuin millä tahansa Tampereen asuinalueella.