Tässä Tampereen lähiössä on lähes kaikki tarvittavat palvelut, ja lisää tulee koko ajan – ”Tämä on hyvin uudistuva kaupunginosa”

Tampereen Linnainmaalla on runsas tarjonta palveluita. Suunnitelmissa on myös raitiotielinja. Kaupunginosa uudistuu nyt vauhdilla. Hyvät ulkoilumaastot on kuitenkin säästetty.

Metsä on Linnainmaalla lähellä. Ystävykset Eerika Hasanen, Eeva Mäkinen, Silja Tuominen ja Oona Pusa käyvät täällä usein lenkkeilemässä. Mukana on myös Siljan kuopus Linda Lähdesmäki.

Tässä ystäväporukassa on lämmin ja iloinen tunnelma. Kun yksi alkaa kertoa tarinaa, toinen jatkaa sitä lennosta kesken lauseen. Eeva Mäkinen, Oona Pusa ja Silja Tuominen ovat tunteneet toisensa nuoresta saakka. Myöhemmin joukkoon liittyi myös Eevan kumppani Eerika Hasanen.