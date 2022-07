Nyt on aika äänestää Pirkanmaan ihaninta terassia – Lue terassien esittelyt ja valitse suosikkisi

Esittelimme kesän aikana viisi eri tavoin viihtyisää terassia ja niiden omistajat. Nyt käynnistyvä lukijaäänestys ratkaisee, mikä sarjan kesäkeitaista valitaan Pirkanmaan ihanimmaksi terassiksi. Kerro meille oma suosikkisi! Äänestyslomake löytyy tämän jutun lopusta.

Aamulehti pyysi alkukesästä lukijoita vinkkaamaan omasta tai tuttujensa terassista, joka ansaitsisi koko Pirkanmaan ihanimman terassin tittelin.

Saimme toimitukseen mukavasti hakemuksia, joiden joukosta valitsimme esiteltäviksi viisi mielestämme ihaninta ja viihtyisintä terassia.

Kilpailuun ilmoitetut terassit olivat ilahduttavan erilaisia. Saimme kuvia ja esittelyjä niin omakotitalojen, rivi- ja paritalojen kuin kerrostaloasunnonkin yhteyteen rakennetuista terasseista. Mukaan ilmoitettiin myös parvekkeita, mutta ne jätimme valitettavasti tämän kilpailun ulkopuolelle.

Vaikka terassien koot ja ulkoasut vaihtelivat, tarinoista kävi ilmi, että terasseilta toivotaan hyvin samantapaisia asioita. Kodin kesäkeitaassa halutaan rentoutua ja nauttia arjen luksuksesta, ja siksi helppohoitoisuus korostui terassien materiaalivalinnoissa.

Jokainen esittelemistämme terasseista oli erityisellä rakkaudella rakennettu ja somistettu ja omistajilleen epäilemättä koko Pirkanmaan ihanin.

Äänestys alkaa

Nyt te lukijat pääsette kertomaan mielipiteenne siitä, mikä viidestä ihastuttavasta terassista oli teidän suosikkinne. Äänestyksen voittavan terassin omistajille on luvassa palkinnoksi lahjakortti.

Kerro meille oma suosikkisi jutun verkkoversion yhteydestä löytyvällä äänestyslomakkeella. Äänestysaikaa on sunnuntaihin 7.8. asti.

1. Kattoterassi Tampereen Hyhkyssä

Hannele ja Arto Hyödynmaan kattoterassilta avautuvat näkymät jokaiseen ilmansuuntaan. Vuodenaikojen vaihtelu näkyy vehreissä maisemissa. Taustalla välkehtii Pyhäjärvi ja terassin toiselta laidalta voi nähdä Näsijärven.

Hannele ja Arto Hyödynmaa rakensivat kuusikerroksisen kerrostalon katolle oman asuntonsa yhteyteen 50 neliön yksityisen terassin, joka valmistui vuonna 2016. Terassilla on lisäksi vajaan kymmenen neliön lasitettu tila, joka oli aiemmin parveke.

Lasikaiteen reunustamalta terassilta avautuvat näkymät jokaiseen ilmansuuntaan, ja kattamattomalle terassille aurinko paistaa pilvettöminä päivinä aamusta iltaan. Istuimia on parille kymmenelle hengelle, sillä Hyödynmaat kestitsevät terassilla usein läheisiään ja ystäviään. Lapsenlapsien mieleen ovat erityisesti terassin säkkituolit.

Lue lisää: Hyödynmaiden kattoterassi Tampereen Hyhkyssä on harvinainen helmi, jolta avautuvat näkymät jokaiseen ilmansuuntaan – ”Vastaavanlaista ei ihan äkkiä Pirkanmaalta löydy”

2. Allasterassi Nokian Viholassa

Sisustussuunnittelija Katja Pohjasmäki ja rakennusalan yrittäjä Kai Pohjasmäki toteuttivat terassinsa kokonaan itse. Kuusimetrinen uima-allas on terassin ehdoton katseenvangitsija, joka on kesäisin erityisesti perheen lasten mieleen. Viileämmällä säällä perhe pulahtaa porealtaaseen.

Katja ja Kai Pohjasmäen omakotitalon pihalle valmistui vuonna 2019 terassi uima- ja porealtaineen. Terassilla vietetään aikaa pitkälti tytärten Emilyn, 12, ja Ellenin, 9, ehdoilla, sillä lasten leikit saavat näkyä ja kuulua. Perheen koirallakin on oma kahluuallas.

Etelän suuntaan avautuvalla ja suojaisella terassilla saa nauttia lämmöstä. Terassin katetulla alueella on ruokapöytä, istuinryhmä ja poreallas, jonka viereisestä ovesta on kulku erilliseen saunarakennukseen. Terassin kiistaton kruunu on kuusi metriä pitkä ja kolme metriä leveä uima-allas.

Lue lisää: Näyttävä kuuden metrin uima-allas vangitsee katseet nokialaisperheen hulppealla terassilla, josta voi pulahtaa veteen ympäri vuoden: ”Tämä on sellainen alueen oma maauimala”

3. Rivitalon terassi Tampereen Takahuhdissa

Tamperelaiset Susanna ja Janne Jaakkola muuttivat viime vuonna kerrostalosta rivitaloon, jotta lapsenlapsilla on tilaa pihaleikeille. Välimerellinen tunnelma huokuu Italiaa rakastavan pariskunnan terassilta Tampereen Takahuhdissa.

Susanna ja Janne Jaakkola uudistivat vuonna 1980 rakennetun rivitaloasunnon takapihan tänä kesänä. He halusivat pihasta helppohoitoisen, joten nurmikon tilalle tuli 30 neliön terassi, joka peittää koko pihan. Tuuhea ja korkea pensasaita sekä pihan reunalla sijaitseva varasto tekevät pihasta suojaisan sopen, jonne ei juuri ulkopuolelta näe.

Terassilla on tarkoitus rentoutua. Aurinkoisina viikonloppu- ja loma-aamuina kahvit juodaan ulkona, ja saunan jälkeen terassilla saatetaan nautiskella lasillinen viiniä. Terassin nurkassa oleva grilli lämpenee usein. Italiaa rakastava pariskunta on hakenut terassilleen välimerellistä tunnelmaa. Terassilla viihtyvät myös lapsenlapset ja pyhä birma Ivar.

Lue lisää: Tamperelaisperheen terassi on koko pihan kokoinen – Välimerellinen tunnelma on luotu kekseliäällä sisustuksella: ”Mieluummin paljon ideoita kuin paksu lompakko”

4. Koskiterassi Lempäälän Kuljussa

Lempäälän Kuljussa asuvien Hanna-Kaisa, Pekka ja Kerttu Hakalan tontin rajalla kuohuu koski, jonka läpi vuoden sulana pysyvään suvantoon voi pulahtaa suoraan pihasaunasta. Oleskeluterassilla vietetään aikaa ja nautitaan elämästä.

Hanna-Kaisa, Pekka ja Kerttu Hakalan omakotitalotontin rajalla kohisee koski, joka levenee alapihalla suvannoksi. Hakalat rakensivat takapihalle joen rantaan loppukesästä 2020 puusaunan ja alun perin kesäkeittiöksi aiotun tilan, josta tuli tänä kesänä oleskeluterassi. Terassin yhteydessä on myös palju ja ulkotulipaikka.

Saunaterassilla vietetään aikaa ympäri vuoden. Varsinkin viileämmillä säillä puusauna lämpenee pari kertaa viikossa. Perhe saunoo pihalla talvellakin ja nauttii lähes yksityisestä suvannostaan, joka ei jäädy milloinkaan. Pihapiirissä viihtyvät myös luonnoneläimet.

Lue lisää: Lempääläläisperheen tunnelmalliselta terassilta pääsee suoraan pulahtamaan harvinaiseen uimapaikkaan: ”Uimaan pääsee vuoden ympäri, koska tämähän ei jäädy koskaan”

5. Rinneterassi Tampereen Ranta-Kaarilassa

Satu ja Juha Salmirannan rinneterassi Tampereen Ranta-Kaarilassa sijaitsee aivan Pyhäjärven rannassa. Terassin yhteydessä on laituri ja oma hiekkaranta. Mahdollisimman helppohoitoiseksi suunnitellulla terassilla kuunnellaan eteläamerikkalaista musiikkia ja nautitaan arjen luksuksesta.

Satu ja Juha Salmiranta rakensivat paritalon jyrkälle rinnepihalle monitasoisen terassin, jonka portaita pitkin pääsee laskeutumaan omalle hiekkarannalle ja laiturille Pyhäjärven rantaan. Olohuoneesta on uloskäynti tilavalle lasitetulle terassille, jossa voi istua iltaa takan ääressä.

Nykyään rinteen kasvit kasvavat puisissa istutuslaatikoissa, joihin Juha Salmiranta on rakentanut kastelujärjestelmän lisäämään pihan helppohoitoisuutta. Lähes kaikki kasvit kukkivat joko sinisinä tai valkoisina, sillä Salmirannat ovat halunneet pitää terassin värimaailman hillittynä.

Kauniina iltoina Salmirannat kantavat kaiuttimen loikoilutuolien viereen ja sytyttävät kynttilät lyhtyihin. Joskus terassille kannetaan kaukoputki.

Lue lisää: Tamperelaispariskunnan hämmästyttävä terassi hakee vertaistaan – portaita pääsee suoraan omalle hiekkarannalle ja Pyhäjärven aaltoihin: ”Täällä tulee sellainen tunne, että koti on paras paikka”