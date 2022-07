Näyttävä kuuden metrin uima-allas vangitsee katseet nokialaisperheen hulppealla terassilla, josta voi pulahtaa veteen ympäri vuoden: ”Tämä on sellainen alueen oma maauimala”

Aamulehti esittelee tänä kesänä viisi ihanaa terassia eri puolilta Pirkanmaata, ja lukijat saavat äänestää niistä suosikkinsa. Sarjan toisessa osassa tutustutaan Pohjasmäkien allasterassiin Nokian Viholassa.

Tie kapenee yhden auton levyiseksi idyllisellä asuinalueella Nokian Viholassa. Jos tietä köröttelisi hieman eteenpäin, saapuisi pian Pyhäjärven rantaan ja Halkoniemen saunalle.

Kivenheiton päässä saunalta asuva ja talviuintia harrastava Katja Pohjasmäki suuntaa sinne usein kirpeinä pakkaspäivinä. Nyt talvi on vielä kaukana ja Pyhäjärvessä polskii lähinnä Pohjasmäkien kahdeksankuinen australianlabradoodle Stella.

Enää kesäisin uimaan ei välttämättä tarvitse lähteä järven rantaan, sillä perheen omakotitalon pihalle valmistui vuonna 2019 terassi uima- ja porealtaineen. Stellallakin on pihalla oma koirien kahluuallas.

Terassi on täysin perheen itse rakentama: Katja Pohjasmäki on ammatiltaan sisustussuunnittelija ja hänen puolisonsa Kai Pohjasmäki puolestaan rakennusalan yrittäjä.

Toisen kerroksen parvekkeelta avautuu näkymä terassille. Seinän viereinen laatoitettu alue on vanha terassi, jota laajennettiin uima-altaan rakentamisen yhteydessä muutama vuosi sitten. ”Terassi ei ole mikään valtava, mutta täällä on tilaa olla ja temmeltää”, Katja Pohjasmäki sanoo.

Lasiovet suojaavat poreallasta kahdesta suunnasta, mutta tarvittaessa ovet saa täysin auki. Porealtaan yhteydessä on erillinen saunarakennus, jossa on puulämmitteinen kiuas.

Mikä? Allasterassi Nokian Viholassa Asukkaat Katja ja Kai Pohjasmäki, tyttäret Emily, 12, ja Ellen, 9, Pohjasmäki sekä australianlabradoodle Stella. Sijaitsee Nokian Viholassa kivenheiton päässä Pyhäjärven rannasta. Terassi on valmistunut vuonna 2019 ja omakotitalo 2014. Etelän suuntaan avautuvalla terassilla on uima- ja poreallas sekä tilaa oleskelulle ja lasten leikeille.

”Lapsistahan se ajatus tuli. Tässä kun on tätä lääniä ja oli mahdollista tehdä, niin kyhättiin sitten tuommoinen”, Katja Pohjasmäki sanoo.

Lopputulos tosin on kaukana kyhäelmästä, sillä kaikesta näkee, että terassin jokainen yksityiskohta ja visuaalinen ilme ovat tarkkaan pohdittuja.

Vielä muutama vuosi sitten terassi oli kapeahko laatoitettu alue talon seinustalla ja piha oli pääasiassa tasaista nurmikenttää. Uima-altaan rakennustöiden yhteydessä vanha terassi sai komposiitista tehdyn laajennusosan.

Perhe on halunnut pihasta helppohoitoisen, joten kasveja ja terassille varistavia puita ei pihalla juuri ole. Kasvatuslaatikoissa on joitakin mansikan taimia ja pihan toisella reunustalla pioneja. Varjoisammalla etupihalla kasveja on hieman enemmän. ”Siellä ne viihtyvätkin paremmin.”

Lasten ehdoilla

Aurinko paistaa terassille pilvettömältä taivaalta.

Lämmöstä saa poutapäivinä nauttia sielunsa kyllyydestä, sillä etelän suuntaan avautuvalle terassille auringonsäteet ulottuvat aamusta iltaan. Lisäksi terassi sijaitsee sen verran talon, autotallin ja erillisen saunarakennuksen suojissa, ettei sinne juuri tuule.

Vaikka terassi on perheen käytössä ympäri vuoden, erityisen hyvin siellä viihdytään kesäisin. ”Kyllä tässä päivät kuluvat ihan hyvin näillä säillä. Käymme kesällä sisällä oikeastaan vain nukkumassa”, Katja Pohjasmäki sanoo.

Kuusi metriä pitkä ja kolme metriä leveä uima-allas on terassin kiistaton katseenvangitsija, mutta terassilla ja sen yhteydessä on muutakin virikettä.

Terassin katetulla alueella on ruokapöytä, istuinryhmä ja poreallas, jonka viereisestä ovesta on kulku saunatiloihin.

Terassin värimaailmassa korostuvat harmaan eri sävyt. Sisustus on skandinaavisen minimalistinen.

Altaan takana on 12-vuotiaan Emilyn ja 9-vuotiaan Ellenin trampoliini ja pihan kulmassa tytärten leikkimökki, joka muistuttaa ulkoasultaan perheen taloa.

Toisinaan terassille tuodaan lasten ilmavolttipatja, joka on lähes terassin mittainen. ”Terassilla on tilaa, niin miksei. Siinä patjalla on hyvä voimistella”, Katja Pohjasmäki sanoo.

Muutenkin terassilla vietetään aikaa pitkälti lasten ehdoilla. Elämä ja leikit saavat näkyä ja kuulua. Itse asiassa Katja Pohjasmäki kertoo siivonneensa lasten tavarat pois vain Aamulehden jutun kuvauksia varten. ”Ei täällä normaalisti ihan tällaista ole. Lapsilla on aina naapurin muksuja tässä meillä kylässä. Sanon aina, että tämä on sellainen Viholan maauimala.”

Varsinkin nyt lasten kesäloman aikana lounaat valmistuvat yleensä grillissä ja ne syödään terassilla. ”On kiva, ettei tarvitse mennä sisälle hellan ääreen. Ja kun lapset polskivat kaikki päivät ja ovat märissä uikkareissa, niin tässä on kiva olla. Voi tulla suoraan altaasta terassipöytään istumaan.”

Australianlabradoodle Stellan mielipuuhiin lukeutuu tuolinpäällysten kähveltäminen.

Poreet kutsuvat kylmällä

Pohjasmäkien allaskausi alkaa vappuaattona, jonka uudeksi perinteeksi on muodostunut uima-altaan täyttäminen. Vapun säällä ei varsinaisesti ole merkitystä: allas täyttyy joka tapauksessa.

”Se on sellainen iloinen hetki, varsinkin lapsille. Vappu on lapsille nyt vähän entistä hauskempi, kun siman ja tippaleipien lisäksi on allaskauden avajaisbileet.”

Perhe viihtyy uima-altaalla vielä syksylläkin. Vaikka allas on lämmitetty, alle 30-asteinen vesi voi alkaa tuntua viileältä, kun aurinko ei enää lämmitä. ”Lapset käyvät silloin välillä dippautumassa porealtaassa. He pomppivat edestakaisin tätä uima- ja porealtaan väliä”, Katja Pohjasmäki kertoo.

Porealtaassa on läpi vuoden 38-asteista vettä. Kesähelteillä kuuma kylpy ei houkuta, mutta kun päivät käyvät yhä hyisemmiksi, poreallas alkaa kutsua. ”Talvella siellä tulee istuttua usein. Mitä kylmempää on, sitä paremmin porealtaassa viihtyy. Uima-altaan kanssa on toisin päin, siellä ollaan sitä enemmän, mitä kuumempi ulkona on.”

Porealtaan viereiselle seinälle on kiinnitetty televisio. ”Silloin, kun tulivat jääkiekon MM-kisat ja Euroviisut sun muut, ei ollut yhtään huonompi paikka kellua tuossa ja katsoa.”

Riipputuoli on Katja Pohjasmäen lukutuoli, jonne hän vetäytyy mielellään lukemaan sisustuslehtiä.

Proseccoa riipputuolissa

Katja Pohjasmäen kesäaamut alkavat terassilta. ”Heti ensimmäisenä, kun silmäni aukeavat, tulen terassille kahvikupin kanssa. Juon aamukahvin terassilla pitkälle syksyyn, niin kauan, kuin ulkona tarkenee.

Hän istahtaa yleensä talon seinustalla oleville tuoleille, joiden vieressä on ovi keittiöön. ”Siinä on suoraan nurkassa kahvikonekin. Ei ole kauhean pitkä matka pyllähtää siitä terassille istumaan.”

Illemmalla hän saattaa puolestaan vetäytyä prosecco-lasillisen kanssa lukemaan sisustuslehtiä riipputuoliin. ”Se on minun lehtilukutuolini.”

Ruokapöytä sijaitsee parvekkeen alla, jotta ruokailu onnistuu pihalla epävakaisemmallakin säällä. Takaseinän lasiovien peittona ovat teetetyt rullaverhot, jotka antavat yksityisyyttä ruokahetkeen.

Sekä ruokapöydän takana että porealtaan ympärillä on lasiseinät, jotka saa tarvittaessa liu’utettua kokonaan syrjään. Silloin katettuihin tiloihin saa täyden läpivedon.

Ruokapöydän lasiseinien peitoksi Pohjasmäet ovat teettäneet rullaverhot antamaan yksityisyyttä ja varjostamaan auringolta.

Muuten pihalla ei juuri ole näköesteitä, sillä harvasta naapuritalosta näkyy terassille. Oikeastaan vain yhdestä talosta on suora näkymä, mutta heidänkin varsinainen oleskeluterassinsa sijaitsee talon vastakkaisella puolella.

”Suunnittelimme aluksi tähän jotakin tuija-aitaa tai muuta luonnollista näköestettä, mutta sitten mietimme, että mitä me niillä teemme. Ei täällä ole ketään, joka meitä häiritsisi tai keitä me häiritsisimme.”

Katja Pohjasmäki kertoo, että he etsivät kodilleen sopivaa tonttia pitkään. Juuri sijainti on yksi keskeisimmistä syistä, miksi terassi on ainakin asukkailleen Pirkanmaan ihanin.

”Tämä on ihana ja idyllinen paikka, ihan kuin maalla olisi, mutta silti tuossa vieressä on kaikki motarit ja kauppakeskukset. Tontti on suojaisessa paikassa ja aurinko paistaa tänne aamusta iltaan. Täällä on tilaa tehdä vaikka mitä temppuja, mutta silti terassi on kompakti ja kaikki on käden ulottuvilla.”