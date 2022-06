Main ContentPlaceholder

Arto ja Elisa Myllylä esittelivät kotinsa suositussa tv-ohjelmassa keväällä – yli 100-vuotiasta sukutaloa Mänttä-Vilppulassa on kunnostettu vanhaa kunnioittaen

Pohjaslahden talo on Myllylöille koti, vaikka heillä on kerrostaloasuntokin Vilppulassa. Kesäkodissa Myllylät ja berninpaimenkoira Manu viettävät valtaosan vuodesta, vain talven kylmimpinä kuukausina he asustavat Vilppulassa.

Elisa ja Arto Myllylän kesäkotia Mänttä-Vilppulan Pohjaslahdelta ihailtiin tänä keväänä Suomein kaunein koti: Kesämökit -ohjelmassa.

