Iina Kaisko osti miehensä kanssa 1980-luvulla rakennetun rivitalokotinsa kahdeksan vuotta sitten lähes alkuperäisessä kunnossa. Nyt asunto on käynyt läpi jo yhden täydellisen remonttikierroksen ja seuraava koko asunnon pintaremontti on jo suunnitteilla. Perheen kissat Alma ja Hermanni pitävät huolen siitä, että esimerkiksi lattiamateriaali on arjessa melkoisella koetuksella.