Arja Rosenqvistin perhe asuu yhdessä Tampereen halutuimmista ja arvokkaimmista kaupunginosista: ”Koen, että olen etuoikeutettu, kun saan asua täällä”

Tampereen Pyynikillä on oma, kodikas tunnelmansa. Arja Rosenqvistin pojat Lauri ja Jaakko Mäenpää ovat jo viidennen polven asukkaat 100-vuotiaassa puutalossa. Kaupungin keskusta on lyhyen kävelymatkan päässä, ja kulman takana kohoaa upea Pyynikinharju ulkoilumaastoineen. ”Täällä on paljon kaikkea kaunista”, sanoo Eila Laapotti Pyynikintorin laidalta.

Neljän asunnon pienkerrostalon takapihalla kasvaa omenapuita. Jaakko ja Lauri Mäenpää, Eila Laapotti ja Arja Rosenqvist nauttivat asumisesta rauhallisella asuinalueella.

Tasan sata vuotta sitten, vuonna 1921, Arja Rosenqvistin äidin vaari rakennutti puisen pienkerrostalon Santalahdentielle, Tampereen Pyynikinrinteeseen. Rosenqvistin pojat Lauri ja Jaakko Mäenpää edustavat nyt talossa jo viidettä sukupolvea. He ovat asuneet täällä lähes koko ikänsä, kuten äiti Arjakin. ”Tykkään vanhan puutalon hengestä. Meillä on täällä tutut kummitukset”, Arja Rosenqvist naurahtaa.