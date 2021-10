Anne Rikassaari löytää kirpputoriaarteita netistä ja kokoaa niistä sisustuksensa ”boheemia sekamelskaa” – Tältä näyttää koti, jossa vanhat esineet saavat uuden elämän

Anne Rikassaaren perheen 1950-luvun talo Valkeakosken Naakassa huokuu lämpöä ja kotoisuutta. Sisustuksen salaisuus on Rikassaaren nopeus sosiaalisen median kirpputori- ja roskalavaryhmissä. Hän tietää heti, kun oikea esine sattuu kohdalle.

Tilaajille

Anne Rikassaari kutsuu kotinsa tyyliä boheemiksi sekamelskaksi. Suurin osa kodin kalusteista on hankittu käytettyinä, niin myös olohuoneen sisustus. – Sanoisin, että 90 prosenttia tavaroista on käytettyjä.

Kauniita vanhoja esineitä, kirpputorilöytöjä, viherkasveja ja pehmeitä tekstiileitä. Niistä on Anne Rikassaaren perheen koti tehty.

Kun astuu sisään kodin olohuoneeseen, katse kiinnittyy toinen toistaan kiinnostavimpiin yksityiskohtiin. Huomattavaa on, että lähes kaikki huonekalut ja esineet Rikassaaren kodissa on ostettu tai saatu käytettyinä. Kirpputoriaarteet ovat tässä kodissa saaneet uuden elämän. ”Sanoisin, että ainakin 90 prosenttia kaikista tavaroista on käytettyinä hankittu”, Rikassaari arvelee.