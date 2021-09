Joel Niininen peri tamperelaisesta arvotalosta asunnon ja törmäsi pian mysteeriin – Sitten alkoi huikea tutkimusprojekti

Joel Niininen on asunut As. Oy Soukannotkossa 25 vuotta. Kahdenkymmenen ensimmäisen vuoden kunniaksi hän järjesti naapureille juhlat, mutta tänä vuonna juhliminen ei ole koronan takia onnistunut. Niinisen mukaan Jussinkylän sijainti on vuosien varrella vain parantunut, kun esimerkiksi Ranta-Tampella kävelyreitteineen on rakentunut naapuriin.