Pinttyneen lian puhdistaminen uunipellistä on pulma, jota moni joutuu pohtimaan rasvaisten ruokien paistamisen jälkeen. Ammattilainen kertoo, miten likaantumista voi ehkäistä ennalta ja miten pellin saa puhtaaksi yksinkertaisella kelmuniksillä.

Tilaajille

Piilossa katseilta, syvällä uunin alalokeron syövereissä, viruu nuhjuinen uunipelti.

Vuodet kotikokin palveluksessa ovat pistäneet sen koville. Pellin pinta on niin pinttynyt, että on vaikea kuvitella, että se on joskus ollut kauttaaltaan naarmuton ja tahraton.