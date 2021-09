Perhe löysi todellisen unelmakodin Tampereen Pyynikiltä ja teki sen vuoksi heti ison uhrauksen – Tältä näyttää 105-vuotiaassa arvotalossa, josta on upea näkymä kirkkopuistoon

Sisustusyrittäjä Maria Hiltunen ihaili jo nuorena Tukholman kauniita vanhoja taloja ja haaveili joskus asuvansa samanlaisessa. Vajaa vuosi sitten perhe päätti, että oli aika toteuttaa unelma. Tilava rivitaloasunto Akaan Viialasta vaihtui kolmioon Tampereen Pyynikillä. Nyt Hiltusella on myös inspiroiva kotitoimisto vuonna 1916 rakennetussa Hiilloksentalossa.

Oman yrityksen hiljattain perustanut Maria Hiltunen työskentelee pääasiassa kotoa. Hän toteaa, että aamulla on kiva herätä kauniiseen kotitoimistoon. Keittiön pöytää koristaa lähes aina Hiltusen lempikukkakaupasta Kukkaikkunasta haettu kimppu.

Hiltusten 105-vuotiaassa kaupunkikodissa on eteisestä asti arvokas tunnelma. Korkeaa kattoa ja lattianrajaa kehystävät kauniit, koristeelliset listat. Lämpimän vaaleasta olohuoneesta ja keittiöstä aukeaa näkymä vehreään Pyynikin kirkkopuistoon. Sisällä asunnossa on hiirenhiljaista, vaikka lähellä on useampi vilkkaasti liikennöity katu.