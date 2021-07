Aamulehden lukijat ovat puhuneet: Pikkuruisen saaren mökki on Pirkanmaan ihanin kesäpaikka – tällainen se on

Anna ja Ville Juvosesta tuli mökin omistajia hieman yllättäen. Ville Juvonen törmäsi Tori.fi-sivustolla ilmoitukseen, jossa kaupiteltiin pientä mökkiä pienellä saarella ja päätti veneillä katsomaan, mistä on kyse. Mökin on ilmeisesti aikoinaan rakentanut sähkömies, joka on työskennellyt läheisellä maatilalla ja saanut kiviset luodot palkaksi työstään.