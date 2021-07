Main ContentPlaceholder

Ilpo Rantasen isovanhemmat rakensivat talonsa täysin erilaisiin maisemiin kuin missä Rantasen oma poika nyt kasvaa – Hyhkyn pelloille ja vanhojen talojen paikalle rakennetaan kovaa vauhtia uutta

Tampereen Hyhkyssä on ehditty elää historian saatossa monenlaista elämää aina kivikaudelta lähtien. Viime vuosina Ilpo Rantanen perheineen on seurannut vierestä, miten isovanhemmilta perityn kotitalon ympäristö on kokenut lyhyessä ajassa huikean muodonmuutoksen.

Ilpo Rantanen asuu perheensä kanssa Hyhkyssä isovanhempiensa vanhassa kotitalossa. Kaksivuotias Arvi Rantanen on hyhkyläinen jo viidennessä polvessa.

Ilpo Rantanen on katsellut Hyhkyn maisemia nykyisen kotitalonsa pihalta lapsesta asti. Talon ympärillä aukeava näkymä on konkreettinen osoitus siitä, kuinka paljon asiat ehtivät muuttua vain muutamassa kymmenessä vuodessa. Vielä Rantasen lapsuudessa silloisen mummolan takana komeili suvun omistama Rantasen Mallastehdas, jonka vierestä oli kätevä oikaista koulusta suoraan mummolaan. Nyt tehtaasta on Rantasella muistona enää kirjoituskone ja kehystämistä odottava talkkunajauhopussi.