Tuoreet marjat voivat olla pakastimelle kuin sokki – Näin valmistelet pakastimen uutta marjasatoa varten

Pakastimeen voi kertyä huurteista hilettä ja näky voi muistuttaa pikkuruista jäätikköä. Miten sulattaa pakastin oikein ja pakastaa uusi marjasato onnistuneesti? Kysyimme asiantuntijalta.

Huurteista jäähilettä on kertynyt niin, ettei sen taakse edes näe. Ylin pakastinlokero on peittynyt kohmeisen ja kivikovan lumikerroksen alle. Näky muistuttaa pikkuruista jäätikköä.

Jos haaveilee saavansa kesän marjasadon kylmään tai löytävänsä taakse jemmatut korvapuustit, pakastin lienee pakko sulattaa.

Sulatusprosessi kannattaa, vaikka tilanne ei olisi vielä äitynyt katastrofaaliseksi.

Huoltoliike Malmbergin kodinkonekorjaaja Esa Pöyryn mukaan tavallisen pakastimen voi sulattaa pari kolmekin kertaa vuodessa. Silloin kylmälaite pysyy kunnossa pitempään.

– Ylenmääräinen jäätyminen rasittaa pakastimen kompressoria ja koko kylmäkiertoa merkittävästi. Kun kaappi on liian jäinen, se joutuu tekemään enemmän töitä saavuttaakseen sopivan lämpötilan, Pöyry kuvailee.

Jäinen voi ollakin aika lämmin

Ihanteellinen lämpötila pakastimelle on 18 miinusastetta tai hieman sitä kylmempi. Tällaiset olosuhteet suojaavat pakasteita pilaantumiselta.

– On muistettava, että jää ei ole sama kuin kylmä. Jää pystyy sinnittelemään jopa 8–10 asteessa, joten jäinen pakastin voi itse asiassa olla aika lämmin.

Toisaalta pakastin on aina hitusen kylmempi alhaalta kuin ylhäältä, sillä alaosa on kaukana sulatusvastuksesta.

Pöyry neuvookin säilyttämään arimpia tuotteita, kuten lihaa tai jäätelöä, alimmissa kerroksissa.

– Alhaalla on myös pisimpään kylmä, jos pakastin sattuu hajoamaan, hän lisää.

Kylmälaitteiston kuntoon vaikuttaa itse asiassa sekin, missä kohdassa keittiötä se on.

Pöyry kertoo törmänneensä lukuisiin tapauksiin, joissa keittiönvalmistajat eivät ole jättäneet jääkaapille ja pakastimelle tarpeeksi väljää tilaa, jotta ilma pääsee poistumaan ylös.

– Kylmälaite ei voi saada aikaan kylmää, jos höyry ei pääse lauhtumaan ja ilma vaihtumaan. Tämä on otettava asennustyössä aina huomioon, hän korostaa.

Voivat olla pakastimelle sokki

Kun pakastin sitten vihitään käyttöön, on tärkeää olla ahtamatta kaappia liian täyteen.

Ongelma nousee esille etenkin kesäisin, kun ihmiset sullovat pakastimeen kymmeniä kiloja marjoja. Jos marjat heitetään lämpimänä pakastimeen, kylmälaite joutuu tekemään kohtuuttomasti työtä.

Samalla pakasteiden lämpö tiivistyy kylmimpään kohtaan, esimerkiksi pakastimessa olevaan höyrystimeen.

– Lämpimät marjat voivat olla pakastimelle sokki, Pöyry toteaa.

Hän suositteleekin laittamaan marjat ensiksi jääkaappiin, jossa ne pääsevät jäähtymään muutaman asteen lämpöisiksi. Pakastimeen tyrkättävien rasioiden kansi pitää olla suljettu, jotta marjojen kosteus ei leviä pakastimeen.

Voi olla helppo ja nopea

Tavallisen pakastimen sulatus on Pöyryn mukaan helppo ja nopea homma. Siitä voi selvitä parhaimmillaan puolessa tunnissa.

Ensiksi on paikallaan sulkea virta ja ottaa pakasteet pois kaapista. Ne voi laittaa sulatuksen ajaksi vaikkapa kylmälaukkuun.

Pakastimen pohja kannattaa suojata pyyhkeellä. Sulamista voi tehostaa keittämällä kuumaa vettä ja asettelemalla kattilat pakastimeen. Operaatiossa avittaa myös hiustenkuivain.

Sen kanssa on oltava kuitenkin tarkkana. Pahimmassa tapauksessa kuivain voi sulattaa pakastimen muoviosia.

– Aluksi voi ehkä vaikuttaa siltä, ettei lämmin ilma vaikuta mitään, mutta hetken huristuaan se alkaa kyllä voimistaa sulamista, Pöyry vakuuttaa.

Kodinkonekonekorjaaja painottaa, että pakastimen jäistä pintaa ei saa ikinä rapsuttaa millään terävällä. Pöyry suosittelee kokeilemaan korkeintaan puista paistinlastaa, jolla voi tiputella pehmennyttä jäätä nopeammin irti.

– Olen nähnyt, että pakastinta on hakattu veitsellä. Alumiininen höyrystin on niin herkkä, että terävällä esineellä saa vain kylmäaineet pihalle. Yhtäkkiä koko pakastin on ”kaputt” ja kelvoton korjaamiseen.

Saattaa ottaa vuorokauden

Siinä missä tavallinen pakastin on vaivaton sulatettava, samaa ei voi sanoa uudenmallisesta no frost -kaapista.

Nimestään huolimatta sekin voi huurtua ja jäätyä – varsinkin, jos pakastinta käytetään väärin. Pöyry viittaa lapsiperheisiin, joiden pienimmät saattavat availla ja sulkea kaappia huolimattomasti. Silloin lämmintä ilmaa pääsee höyrystimeen.

Lisäksi kaapissa on usein kaluste- eli puuovi. Se on saatettu asentaa vinoon tai oven tiivisteet eivät ole kovin hyvin kiinni, jolloin lämmintä ilmaa livahtaa pakastimeen. Se aiheuttaa jäätymistä.

– Kaapin asentamisessa pitää olla todella tarkkana, Pöyry korostaa.

No frost -pakastin on myös sulattajan näkökulmasta huomattavasti haastavampi. Jos höyrystimen kotelon alapinta on paksussa huurussa tai jäässä, on viimeistään ryhdyttävä sulattamaan pakastinta.

– Kun siihen hommaan rupeaa, se ottaa noin vuorokauden, Pöyry sanoo.

Osa sulatettavasta vedestä valuu Pöyryn mukaan no frost -pakastimen takana olevaan haihdutusastiaan. Astiaan valunutta vettä on hyvä imeä astiasta esimerkiksi rievulla tai pesusienellä.

– Sen voi puristaa kuivaksi ja kuivata sitten vetistä astiaa uudestaan. Näin sulattaja voi olla varma, ettei vettä pääse myöhemmin esimerkiksi parketille.

Jos kaappi ei ole vedettävä vaan kiinnitetty ruuveilla kalusteeseen, asia ei olekaan niin yksinkertainen.

Silloin on paikallaan miettiä, kannattaako pakastinta yrittää sulattaa itse vai kutsua paikalle huoltoasentaja.

– Syynä on juuri sulattamisessa muodostuva sulamisvesi. Ammattilainen pystyy huolehtimaan siitä, ettei pakastin sulaessaan pilaa asennuskalustetta ja koko lattiaa.