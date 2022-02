Main ContentPlaceholder

Koti

Tamperelaisperhe löysi kodin, joka tuntui lottovoitolta – vieressä pauhaa koski, omalta pihalta pääsee pulahtamaan Näsijärveen

Hanna Määttäsen ja Kalle Parviaisen perhe elää arkeaan historiallisessa maisemassa Teiskon Terälahdessa, jossa yli puolet asukkaista on mökkiläisiä. Kun omasta rannasta pulahtaa järveen, on helppo kuvitella olevansa itsekin lomalla. – Joskus vähemmän on enemmän, perhe toteaa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Valto Parviainen, Kalle Parviainen, Hanna Määttänen ja Esko Parviainen saavat aikansa kulumaan hyvin maaseudulla. Vanhemmat pitää kiireisenä 1920–1930-lukujen vaihteessa rakennettu talo ja sen pihapiiri, jossa riittää aina tekemistä.

Jos Tampereen määrittelisi kartan perusteella, kyseessä olisi silkka maaseutukaupunki. Harvaan asutut, metsien ja peltomaisemien täyttämät Teisko ja Aitolahti peittävät yli kaksi kolmasosaa koko kaupungin pinta-alasta. Mahtipontisesta koostaan huolimatta Teiskon ja Aitolahden muodostamalla pohjoisella suuralueella on vain noin 4 500 asukasta. Useammalle tamperelaiselle Teisko on mökkikohde kuin koti.