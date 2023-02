Tiedelehti Nature: WHO ei yritä enää selvittää korona­viruksen alkuperää

Maailman terveysjärjestö luopui tutkimuksista, koska Kiina teki ne mahdottomiksi.

Maailman terveysjärjestö WHO on hiljaisuudessa luopunut tutkimuksista, joilla oli tarkoitus selvittää pandemian aiheuttaneen koronaviruksen alkuperä. Näin kävi, koska Kiina teki tutkimukset alueellaan mahdottomiksi, kertoo tiedelehti Nature.

WHO:n tutkijaryhmä vieraili tammikuussa 2021 Kiinassa Wuhanin kaupungissa, jossa sars-cov-2-virus ensimmäisen kerran havaittiin vuoden 2019 lopussa.

WHO oli suunnitellut tutkimuksille jatkoa, mutta WHO:n epidemiologin Maria Van Kerkhoven mukaan ”suunnitelma on muuttunut”.

”Toista vaihetta ei tule”, Kerkhove sanoo Naturelle.

Hänen mukaansa politiikka on kampittanut viruksen alkuperän selvittämisen. Aikaa on myös kulunut niin paljon, että pandemian alkulähteen löytäminen on tutkijoiden mielestä käynyt jokseenkin mahdottomaksi.

WHO:n tutkijaryhmä julkaisi vuoden 2021 matkansa jälkeen raportin, jossa esitettiin neljä mahdollista tapaa sars-cov-2-viruksen syntymiselle. Todennäköisin vaihtoehto oli ryhmän mukaan se, että virus siirtyi lepakoista ihmisiin joko suoraan tai jonkin toisen eläinlajin kautta.

Erittäin epätodennäköisenä WHO sanoi pitävänsä mahdollisuutta, että virus olisi karannut Wuhanin virustutkimuslaitoksesta. Laitoksen turvalaboratorioissa oli tutkittu koronaviruksia ja muokattu niistä tarttuvampia.

Tämän mahdollisuuden sisällyttämisen raporttiin Kiinan tutkijat ja viranomaiset yrittivät kokonaan estää, sanoo WHO:n tutkijaryhmään kuulunut australialainen virologi Dominic Dwyer Naturessa.

Jo WHO:n ensimmäinen tutkimusvierailu Wuhaniin oli silloisten lehtitietojen mukaan vaikea ja anniltaan niukka. Kiina ei antanut tutkijoille alkuperäisdataa ensimmäisistä tautitapauksista vaan ainoastaan kiinalaisten omia yhteenvetoja. Ryhmää ei myöskään päästetty tarkastamaan Wuhanin viruslaboratorioita.

WHO:n ryhmä teki myönnytyksiä lausumiinsa ja ilmoitti pitävänsä mahdollisena myös kiinalaisten suosimaa teoriaa, että virus olisi levinnyt pakastetun ruuan mukana. Vastineeksi se vaati Kiinalta tutkimusten jatkumista. Onnistumisena pidettiin lähinnä sitä, että keskusteluyhteys säilyi.

Järjestössä laadittiin selvitystyölle jatkosuunnitelma, mutta Kiina hylkäsi sen. Naturen mukaan Kiinan ulkoministeriön edustaja Zhao Lijian perusteli päätöstä sanoen, etteivät kaikki WHO:n jäsenmaat hyväksyneet suunnitelmaa ja ettei ole syytä enää keskittyä mahdollisuuksiin, jotka WHO on jo aiemmassa raportissaan todennut erittäin epätodennäköisiksi.