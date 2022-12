Main ContentPlaceholder

Koronavirus jyllää nyt voimalla Kiinassa, ja moni maa kiiruhtaa rajoittamaan kiinalais­matkailijoita – Auttavatko rajoitukset alkuunkaan?

Kiina on purkanut koronarajoituksiaan nopeasti. Samalla tartuntamäärät ovat nousseet rajusti. Silti maailmalla ei tiedetä tarkalleen, mikä maan tautitilanne on oikeasti. Asiantuntijan mukaan Kiinassa leviää nyt sellaisia virusmuunnoksia, joita vastaan suomalaisilla on hyvä suoja.

Kiinan sairaalat ovat alkaneet ylikuormittua, kertovat useat eri mediat. Pulaa on raportoitu olevan niin hapesta kuin sängyistä ja terveistä terveydenhuollon työntekijöistä. Nämä hoitohenkilökunnan jäsenet hoitivat ihmisiä keskellä tartunta-aaltoa Shanghaissa 22. joulukuuta.