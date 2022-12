Kiina on valmistautunut kaikkea muuta kuin hyvin koronarajoitusten näin nopeaan purkuun. Äkkikäännös voi aiheuttaa jopa satojatuhansia kuolemia. Myös riski entistä vaarallisempien virusmuunnosten syntyyn on todellinen.

Potilas tuotiin tiistaina paareilla pekingiläisen sairaalan kuumeklinikalle. Tiedot Kiinasta kertovat, että erityisesti pääkaupungin sairaaloissa lisääntyvät potilasmäärät aiheuttavat jo suuria ongelmia. Joidenkin tietojen mukaan myös paljon sairaaloiden henkilökuntaa on sairastunut koronaan. Siitä huolimatta heitä on kehotettu olemaan töissä.

Kiina on purkanut koronarajoituksiaan vähintään yhtä nopeasti kuin ankarat rajoitustoimet lähes kolme vuotta sitten pystytettiin. Muissa maissa rajoitukset on purettu asteittain ja mahdollisuuksien mukaan tilanteessa, jossa viruksen leviäminen on ollut edes kutakuinkin aisoissa. Kiinassa purku toteutetaan kertarysäyksellä samaan aikaan, kun tartuntojen määrä on ollut rajussa kasvussa.

Yksi syy rajoitusten purkamisen taustalla on, että edes nollatoleranssi ei enää pystynyt estämään omikronvariantin leviämistä.

Toinen merkittävä syy olivat eri puolilla maata puhjenneet levottomuudet, kun pitkään jatkuneisiin rajoituksiin ja ankeisiin oloihin tehtaissa kyllästyneet kansalaiset alkoivat marssia kaupunkien kaduilla. Jatkuvien sulkujen myötä myös työttömyys erityisesti suurten kaupunkien nuorten keskuudessa on lisääntynyt.

Kiinan kommunistipuolueen johto alkoi tosissaan pelätä asemaansa koeteltavan, jos kansalaistottelemattomuus olisi alkanut levitä laajalti. Rajoitusten purku oli pakon sanelemaa puolueen näkökulmasta katsottuna.

Kolmas keskeinen tekijä nollatoleranssista luopumisen taustalla on talous. Kiinan talouskasvu on hidastunut paljon, kun koronan aikana tehtaita on suljettu ja tuotanto on kutistunut. Sen lisäksi että tavaraa on tuotettu vähemmän, tavara ei ole myöskään liikkunut entiseen tapaan maan sisällä eikä Kiinasta maailmalle. Tämä on kovertanut ison loven talouskasvuun.

Kiinan omaa teknologiakehitystä on taas hidastanut pula puolijohteista ja viimeistä huutoa olevista mikrosiruista. Tämä selittää osaltaan Kiinan johdon uhoamista Taiwanin suuntaan. Siellä tehdään iso osa maailman mikrosiruista.

Kestääkö järjestelmä?

Nollatoleranssi on ollut Kiinan johdon suuri ylpeydenaihe. Koronaepidemia onkin onnistuttu rajoitusten avulla pitämään aisoissa.

Rajoitusten inhimillinen hinta on kuitenkin ollut kova. Jatkuva testaaminen, kokonaisten kortteleiden ja kaupunginosien toistuva eristäminen yhdenkin tartunnan takia ja pelko joutumisesta viikoiksi ankeaan karanteenikeskukseen ovat olleet monelle pelon ja stressin lähteitä.

Näin yhtäkkinen täyskäännös on aiheuttamassa Kiinassa pahimman epidemia-aallon, mitä maailmassa on koronapandemian aikana nähty. Huoli Kiinan terveydenhuoltojärjestelmän kestävyydestä on todellinen. Merkit tästä ovat jo näkyvissä, kun kymmenet tuhannet kansalaiset sairastuvat päivittäin ja hakeutuvat hoitoon. Tilanteen kerrotaan jo olevan erityisen huono pääkaupungin Pekingin sairaaloissa.

Nollatoleranssin aikana Kiina kulutti kaikki resurssinsa rajoitusten ylläpitoon sen sijaan, että se olisi vahvistanut terveydenhuoltojärjestelmäänsä ja ajanut läpi tiukan rokotusohjelman. Keskusjohtoisessa maassa tämä olisi ollut täysin mahdollista.

China Daily -lehden mukaan Kiinan johtava terveysviranomainen Xia Gang kertoi keskiviikkona pitämässään lehdistötilaisuudessa, että vähintään yhden annoksen on saanut 1,37 miljardia manner-Kiinan alueella asuvaa kansalaista. Kaksi rokoteannosta oli saanut 1,27 miljardia kiinalaista. Täysi kolmen rokotuksen sarja oli 815 miljoonalla kiinalaisella eli reilulla puolella väestöstä.

Iso ongelma on, että maassa on paljon ikäihmisiä, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa. Marraskuussa kaksi rokoteannosta oli marraskuussa saanut vain 65 prosenttia 80 vuotta täyttäneistä. Kolme annosta oli saanut vain 40 prosenttia.

Nollatoleranssin myötä virus ei ole päässyt Kiinassa kunnolla leviämään. Koska sairastapauksia on ollut väkilukuun nähden vain murto-osa myös luonnollisesti syntyneiden vasta-aineiden määrä väestössä on vähäinen. Parhaan suojan vakavaa tautia vastaan tuottaa täysi rokotussarja yhdessä sairastetun taudin kanssa. Tätä etua Kiinassa ei monella ole.

On arvioitu, että nopeasti valloilleen päästetty epidemia surmaa kymmeniä tuhansia, ellei jopa satoja tuhansia kiinalaisia.

Erilainen tarina

Kiinan johto ei nimennyt levottomuuksia tai talouden heikentynyttä tilaa rajoitusten purun syyksi. Se on muuttanut kertomaansa tarinaa.

Siinä missä ennen korostettiin koronataudin vaaroja, nyt terveysviranomaiset vakuuttavat suurelle yleisölle, että rajoitukset voidaan purkaa, koska tauti on muuttunut huomattavasti vaarattomammaksi.

Tässä narratiivissa ei esille nosteta myöskään sitä, että siinä missä talous ennen sakkasi rajoitusten takia, se sakkaa nyt sen takia, että ihmiset sairastuvat koronaan.

Muualla maailmassa Kiinan tilannetta seurataan huolestuneina. On selvää, että yli Kiinan pyyhkivä valtaisa tartunta-aalto vaikuttaa myös maan rajojen ulkopuolelle. Viimeistään siinä vaiheessa, kun rajat avautuvat ja matkustajat alkavat virrata entiseen tapaan molempiin suuntiin.

Parhaillaan valtaviruksina mellastavat omikron-muutokset saivat alkunsa Etelä-Afrikassa. Maassa sairastetaan paljon aidsia, ja on mahdollista, että herkemmin ihmisestä toiseen tarttuvat-omikron muunnokset kehittyivät infektion muhiessa pitkään sellaisen ihmisen elimistössä, jonka immuunipuolustus toimi heikosti.

Tiedossa ei ole, kuinka paljon Kiinassa on ihmisiä, joiden immuunipuolustus on vajavainen aidsin tai jonkun muun syyn takia. Kun ihmisiä on yli 1,4 miljardia ja kun virus pääsee käymään väestön läpi suhteellisen vapaasti, myös uusien, entistä vaarallisempien virusmuunnosten syntyminen on mahdollista.

Oikaisu 16.12.2022 kello 7.47: Jutussa kerrottiin virheellisesti, että vähintään yhden rokoteannoksen olisi saanut 1,37 miljoonaa manner-Kiinan kansalaista. Oikeasti vähintään yhden annoksen on saanut 1,37 miljardia kansalaista.