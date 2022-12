Koronatestaus on kuihtunut kokoon epidemian huipusta Tampereella – Harvoista testeistä lähes joka toinen on positiivinen

Pirkanmaan ainoa Fimlabin järjestämä testipaikka on sekin ulkopuolisen yrityksen hoidossa.

Virallisia koronatestejä otetaan tällä hetkellä vain murto-osa siitä määrästä, mitä otettiin koronaepidemian ollessa huipussaan. Fimlabin lääketieteellinen johtaja Anu Mustila kertoo, että Fimlabilla on tällä hetkellä Pirkanmaalla ainoastaan yksi näytteenottopiste, joka on Tampereen Hatanpäällä.

Fimlabin testipisteellä Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa saattoi Mustilan mukaan käydä jopa 1 300 ihmistä päivässä.

”Volyymit ovat nyt tosi pieniä suhteessa siihen. Nyt testataan vajaa 100 päivässä, eli ehkä noin 10 prosenttia siitä, mitä testaustarve oli pahimmillaan.”

Lähes puolet positiivisia

Testausstrategia muuttui Suomessa jo kesällä, mikä pienensi näytteenoton tarvetta. Pääsääntöisesti ihmiset tekevät kotitestejä, ja terveydenhuolto testaa enää tietyt riskiryhmät, raskaana olevat ja sote-ammattilaiset tarkoin kriteerein.

”Testaaminen on nyt niin kohdennettua, että vain tietyt vahvat epäilyt tulevat sinne. Positiivisten tulosten osuus ollut 40–50 prosentin luokkaa.”

Eniten testataan tällä hetkellä työikäisiä, 30–50-vuotiaita. Osa hakeutuu testeihin saadakseen työnantajaansa varten virallisen testituloksen, että tartuntatautipäivärahan hakeminen on mahdollista.

Testiin pääsee tällä hetkellä pääsääntöisesti muutamassa tunnissa lähetteen saamisesta. Taysin koronaneuvontapuhelin ei ole enää käytössä ajan varaamiseksi, vaan testiin hakeudutaan kotikunnan terveysneuvonnan tai työterveyden kautta.

Testituloksen saa Fimlabilta keskimäärin alle vuorokaudessa näytteenotosta.

Testimäärän kasvattaminen onnistunee

Vaikka Pirkanmaalla on tällä hetkellä vain yksi Fimlabin järjestämä testauspaikka, Fimlab analysoi terveydenhuollon yksiköiden ottamia näytteitä myös muista kunnista.

”Minun korviini ei ole tullut, että näytteenotto olisi ruuhkautunut missään. On pystytty ottamaan se määrä näytteitä, mitä tarvitaan”, Mustila kertoo.

Mustilan mukaan myös sairaaloissa vuodeosastoilla ja esimerkiksi Acutassa otetaan testejä. Niidenkin määrä on pienentynyt huomattavasti, vaikkakin vähemmän kuin Fimlabin näytteenotossa käyneiden määrä.

Fimlabin järjestämä näytteenotto Hatanpäällä on ollut ulkoistettuna Up We Go -yritykselle toukokuusta lähtien. Jos koronaepidemia pahenisi ja testaustarve kasvaisi, Mustilan mukaan testien analysointimääriä voitaisiin kasvattaa lähes välittömästi. Enemmän järjestelyjä vaatisi lisähenkilökunnan järjestäminen näytteenottoon. Tilanteessa neuvoteltaisiin ensin palveluntuottajan kanssa, ja tarvittaessa omaa henkilöstöä kohdennettaisiin muista tehtävistä näytteenottoon.

”Eiköhän siihen pystytä, jos tarve alkaa siltä näyttää. Se on jo kerran ennenkin tehty, ikään kuin tyhjästä pystytettiin näytteenotto muutamassa viikossa.”