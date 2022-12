Ylilääkäri Jaana Syrjäsen mukaan sairaalahoitoon joutuvat koronapotilaat ovat yli 65-vuotiaita ja riskiryhmiä, joille on syksyllä suositeltu tehosterokotetta. Syystä tai toisesta sitä ei ole otettu. Sairaalahoitoon joutuu yhä myös rokottamattomia.

Aamulehti

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen varoittaa, että nyt yli 65-vuotiailla ja riskiryhmillä on erittäin suuri mahdollisuus saada koronavirustartunta, joka voi viedä heidät sairaalaan.

Tampereen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon mittauksissa esiintyy runsaasti koronaviruksen geeniperimää, mikä kertoo siitä, että virusta on liikkeellä paljon. Määrä on ollut tasaisessa nousussa syyskuusta lähtien.

Tällä hetkellä Taysissa hoidetaan 32:ta koronan vuoksi sairaalaan joutunutta potilasta. Lisäksi hoidossa on parikymmentä potilasta, jotka ovat muista syistä hoidettavana, mutta heillä on lisäksi todettu koronavirustartunta.

Lokakuusta lähtien on tarjottu yli 65-vuotiaille ja riskiryhmäläisille influenssarokotteen yhteydessä tehosterokotetta koronatautia vastaan, mutta sen ottaminen on Syrjäsen mukaan monelta jäänyt. Sairaalahoidossa on lähinnä yli 65-vuotiaita ja riskiryhmäläisiä, joilla rokotuksia on liian vähän tai ei ollenkaan.

Syrjänen kehottaa, että riskiryhmäläiset ja 65-vuotiaat, joille tehosterokotetta suositellaan, kävisivät täydentämässä rokotteensa ennen joulua ja sukulaisten tapaamista, ja että omaiset auttaisivat tarvittavien rokotteiden saannissa.

Keskustelu väärillä urilla

Alle 60-vuotiaita perusterveitä ja kolmasti rokotettuja ei ole Taysissa sairaalahoidossa tällä hetkellä ollenkaan.

35 prosenttia koronan vuoksi hoitoon joutuneista on täysin rokottamattomia. Yli 65-vuotiaista täysin rokottamattomien osuus on Syrjäsen mukaan kuitenkin vain noin nelisen prosenttia.

”Nyt olen huolissani siitä, että meidän rokotekeskustelumme on ajautunut väärille urille. Meillä puhutaan hyvin paljon terveiden, alle 60-vuotiaiden neljänsistä rokotuksista”, Syrjänen sanoo.

Monet ministerit, muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd.), ovat todenneet, että neljäs rokote voitaisiin antaa kaikille, jotka sen haluavat. Syrjäsen mukaan nämä rokotukset eivät ole nyt ajankohtaisin asia.

”Me emme sillä estä sairaalahoidon tarvetta, että rokotamme terveitä, jotka saavat lievemmän taudin”, hän sanoo. Tällä hetkellä hänen mukaansa tärkeintä olisi rokottaa henkilöitä, joille suositeltiin tänä syksynä tehosterokotetta ja niitä, joilla ei vielä ole ainuttakaan rokotetta. ”Sillä saamme terveydenhuollon pyörät pysymään pyörinnässä.”