Pirkanmaalla jyllää nyt kahden vuoden takaisesta selvästi muuttunut koronavirus – Uusia virusmuunnoksia tulossa

Koronaa liikkuu Tampereella nyt todella paljon ja hoivaa tarvitsevat paineistavat sairaaloita. Maskin käyttö ei ole tarkoituksenmukaista, jos on terve, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Tuija Leino.

Sairaaloissa on paljon potilaita, joilla on todettu korona, vaikka hoitoon tulon syy on jokin muu.

Aamulehti

Tampereen jätevesistä löytyy tällä hetkellä todella paljon koronaa. Lokakuun 17. päivänä tehdyssä mittauksessa koronamäärä oli samalla tasolla kuin viime kevään huipussa.

Koronavirusten määrä on ollut jyrkässä nousussa Tampereen jätevedessä reilun kuukauden ajan. Laboratoriovarmistettujen tartuntojen määrässä ei näy vastaavaa nousua, sillä yleistä suositusta käydä koronatestissä ei enää ole.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektioyksikön apulaisylilääkäri Janne Laine sanoo, että koronaan sairastuneita on Pirkanmaalla paljon. ”Samoin tautiin sairastuneita potilaita on paljon sairaalassa, mutta he eivät ole sillä tavalla sairaita kuin keväällä ja syksyllä 2020 ja vielä vuonna 2021.”

”Tauti on selkeästi muuttanut luonnettaan, ja niin pandemiavirukset tekevät ajan kanssa. Pandemiat ovat aina alkaneet ja loppuneet”, Laine sanoo.

Jätevesitutkimus kertoo Laineen mukaan saman kuin käytäntö, eli väestössä on paljon koronavirusta.

Apulaisylilääkäri Janne Laine sanoo, että koronavirusta esiintyi Pirkanmaalla myös kesällä, joten pandemioille tyypillistä vuodenaikavaihtelua ei täällä vielä ole.

”Päivänselvää vuodenaikavaihtelua ei voi vielä täällä nähdä. Virus ei hävinnyt kesäksi mihinkään”, Laine sanoo.

Vaikka vakavia tautitapauksia ei enää ole aiemmissa määrin, sairaaloissa on Laineen mukaan huonosti toimivien hoitoketjujen vuoksi paljon hoivaa tarvitsevia, usein hyvin iäkkäitä ihmisiä. ”Paikoista on huutava pula, mikä näkyy erikoissairaanhoitoa myöten.”

Vuodenaika vaikuttaa

Uuden korona-aallon kourissa on oltu viime viikolla monessa Euroopan maassa. Tartuntoja on raportoitu väkilukuun suhteutettuna jopa useita kymmeniä tai satoja kertoja enemmän kuin esimerkiksi Afrikassa tai Kaakkois-Aasiassa.

Ylilääkäri Tuija Leino THL:stä sanoo, että lisääntyneet tautitapaukset johtuvat ennen kaikkea vuodenaikaisvaihtelusta. Pohjoisella pallonpuoliskolla virusten määrä alkaa lisääntyä syksyä kohti ja eteläisellä vähentyä.

”On myös eroa seurantajärjestelmissä. Kaikkialla virusta ei huomata yhtä hyvin.”

Myös väestön vastustuskyvyssä on eroa. Jos väestössä moni on sekä sairastanut taudin että saanut rokotuksen, vastustuskyky on parempi verrattuna väestöön, jossa vastustuskyky on enemmän rokottamisen varassa.

”Maailmassa on alueita, joissa infektioita ei ole pystytty estämään, ja väestön immuniteetti on laajempaa, kuin mitä se on Euroopassa tai ainakin Suomessa.”

Ylilääkäri Tuija Leino THL:stä sanoo, että kun yksi variantti polttaa loppuun oman mahdollisuutensa, seuraava tuntuu tulevan.

Uusi variantti leviää

Suomessa tartuntoja aiheuttaa nyt yli 20 koronavirusmuunnosta. Suurimmaksi osaksi kyse on omikronin BA.5-virusmuunnoksesta alamuunnoksineen. Yksi niistä on BF.7, joka on aiheuttanut maailmalla huolta voimakkaalla leviämisellään.

Virusta on tavattu Suomessa heinäkuusta lähtien muutamia kymmeniä tapauksia. Leinon mukaan tämä viestii, ettei viruksen leviämispotentiaali ole kovin suuri Suomessa.

”Hiukan paremmin se väistää sekä rokotuksilla ja aiemmilla infektioilla saatua immuniteettia kuin aiemmat variantit, mutta ei se ole muuttanut kuvaa suuresti.”

Uusia virusmuunnoksia on tulossa. EU:n tartuntatautivirasto ECDC:n mukaan on odotettavissa, että BQ.1- ja BQ1.1-varianteista tulee valtaviruksia vuoden loppuun mennessä.

”Kun yksi variantti polttaa loppuun oman mahdollisuutensa, seuraava tuntuu tulevan”, Leino kuvailee.

Leinon mukaan yleinen maskisuositus ei ole tässä vaiheessa epidemiaa tarkoituksenmukaisin keino estää viruksen leviämistä.

”Toimenpiteitä kannattaa kohdistaa yksilötasolle niin, että he, joilla on tartunta, pysyisivät kotona ja he käyttäisivät maskia, jos joutuvat menemään pois kotoa.”