Suomessa on käytössä kolmea koronan varianttirokotetta, jotka on räätälöity eri omikronvarianteille. Vielä ei tiedetä, mikä tehoaa parhaiten nykyisiin viruskantoihin.

Toimitukseen otti yhteyttä 64-vuotias tamperelaisnainen, joka oli käynyt koronarokotuksessa Hatanpään rokotusyksikössä lokakuun ensimmäisellä viikolla. Hän oli lukenut Aamulehdestä, että 3. lokakuuta alkaen käytössä on uusi rokoteversio, joka puree myös omikronvariantteihin.

Nainen kertoo lykänneensä neljännen rokotuksen ottamista saadakseen varianttirokotteen. Varattuaan rokotusajan netissä hän soitti vielä terveyspalvelujen neuvontaan varmistaakseen, että varianttirokotetta varmasti on saatavilla.

Harmi oli suuri, kun rokotuspaikalla hänelle ei suostuttu antamaan varianttirokotetta. Rokottaja vetosi THL:n ohjeisiin ja ilmoitti, että varianttirokote on varattu vain yli 65-vuotiaille ja riskiryhmille. Hoitaja varmisti asian vielä esihenkilöltään, mutta lopputulos oli sama ja asiakas päätyi ottamaan perusrokotteen.

Tampereen kaupungin verkkosivuilla kuitenkin todetaan, että yli 65-vuotiaiden ja riskiryhmien lisäksi varianttirokotteen voivat saada ne 60–64-vuotiaat, joilla ei suositeltua neljää annosta vielä ole, kun rokotteet ja sairastamiset lasketaan yhteen.

Ketkä saavat varianttirokotteen, rokotuskoordinaattori, osastonhoitaja Maria Riski Tampereen kaupungilta?

”Ohjeiden mukaan varianttivalmisteita käytetään Tampereella kaikkiin tehosteannoksiin kolmannesta rokoteannoksesta eteenpäin. Vain ykkös- ja kakkosannoksiin käytetään alkuperäisiä valmisteita. Varianttivalmisteet ovat olleet käytössä 3. lokakuuta lähtien ja niitä on riittävästi.”

”Tässä kuvatussa tapauksessa on varmaan sattunut joku väärinkäsitys. Rokottajilla on paljon muistettavia asioita, rokotuksilla käy monenlaisia ryhmiä ja käytössä on eri valmisteita, joten ensimmäisinä päivinä on voinut olla vähän hämmennystä. Mitään haittaa siitä ei varmasti ole, jos asiakas on saanut alkuperäisen valmisteen. Suojaa sekin antaa.”

Mitä varianttivalmisteita on käytössä?

”Suomessa on saatavilla kolmea eri varianttivalmistetta. Tampereella on tällä hetkellä käytössä Pfizerin Comirnaty BA.1-valmiste. Apteekista on jo tilattavissa myös Comirnatyn BA.4–5-valmistetta. Modernalta on myös tarjolla Spikewax BA.1-valmiste. Ainakin Hatanpäälle tulee näitä kaikkia saataville.”

”Kaikki varianttivalmisteet ovat yhtä hyviä, eikä THL ole asettanut niitä paremmuusjärjestykseen. Ne kaikki ehkäisevät tehokkaasti vakavaa koronatautia ja lieventävät mahdollista tautia. Kukin rokote on kuitenkin räätälöity eri variantteihin eikä vielä tiedetä, mikä käytännössä tehoaa parhaiten. Se jää nähtäväksi.”