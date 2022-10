Säkylässä pandemia-ajan pahin tilanne: koronatartuntojen ja kuolleiden määrä uusissa ennätyksissä – Pirkanmaalla tilanne on vielä toinen

Säkylän ylilääkärin Kirsi Markulan mielestä riskiryhmiin kuuluvien pitäisi ehdottomasti ottaa maskit ja muut suojatoimet uudelleen käyttöön. Taysin infektioyksikön ylilääkärin Jaana Syrjäsen mukaan rokote on nyt tärkein suojautumiskeino.

Pienen satakuntalaisen Säkylän kunnan ylilääkäri Kirsi Markula on huolissaan, koska korona leviää taas vauhdilla, mutta ihmiset kuvittelevat pandemian olevan jo ohi.

”Meillä Säkylässä on nyt pandemian ajan pahin tilanne. Tartuntojen määrä on huipussaan ja menehtyneiden määrätkin ennätyksissä”, Markula toteaa.

Markula on vajaan 7 000 asukkaan Säkylän kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Hän kertoo, että tartuntoja todetaan nyt lähes saman verran kuin pahimpina pandemiaviikkoina, vaikka ihmisiä ei enää laajamittaisesti testata. ”Tauti riehuu myös hoivayksiköissä, mikä on se surkein juttu. Niiden asukkaat ovat hauraita.”

Markula toteaa, että terveiden aikuisten ja lasten oirekuva on useimmiten lievä, eivätkä sairastuneet tarvitse terveydenhuollon palveluita. Sen sijaan riskiryhmiin kuuluvien pitäisi hänen mielestään ehdottomasti ottaa suojatoimet uudelleen käyttöön, siis muistaa turvavälit, käyttää maskia ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta. ”Lisäksi suosittelen, että hengityssuojaimia käytettäisiin riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä tavatessa, etenkin hoivakotivierailuilla.”

Riskiryhmät suojaan

Markulan mielestä olisi tärkeää, että tämä todettaisiin myös valtakunnallisesti viranomaistasolla, koska tautia on paljon liikkeellä ja riskiryhmiä pitäisi suojata. ”Kun ollaan väenpaljoudessa, maskin käyttöä pitäisi suositella. Se auttaisi jo paljon. Nyt iäkkäät ihmiset kuvittelevat, että tauti on ohi ja hämmästyvät, kun saavat positiivisen tuloksen. Näen sitä työssäni joka päivä.”

Pienen satakuntalaisen Säkylän kunnan ylilääkäri Kirsi Markula on huolissaan, koska korona leviää taas vauhdilla, mutta ihmiset kuvittelevat pandemian olevan jo ohi. Kirsi Markula kuvattiin 14.6.2022.

Markula korostaa, että hän ei ole sulkemassa maata eikä kouluja. ”Haluan vain, että riskiryhmäläiset saavat rokotteensa ja heitä suojellaan tietyissä tilanteissa maskia käyttämällä.” Hän muistuttaa, että riskiryhmiin kuuluvien on mahdollista saada myös viruslääkitys, joka tulisi aloittaa viimeistään kolmen päivän sisällä oireiden alkamisesta.

Markula kritisoi myös sitä, että terveydenhuollon työntekijät eivät saa tehosterokotusta. Tällä hetkellä neljännet koronarokotteet on varattu vain yli 60-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville. ”Terveydenhuollossa on myös työntekijöitä, jotka eivät ole vielä sairastaneet koronaa ja viimeisestä rokotteesta on jo kulunut vuosi tai ylikin. He kuitenkin altistuvat virukselle koko ajan.”

Näin Pirkanmaalla

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on Taysin infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen. Syrjäsen mukaan väestössä esiintyvien koronatartuntojen määrää on vaikea arvioida, koska laboratoriotestejä tehdään nykyään vain kohdennetusti. Suurin osa koronadiagnooseista saadaan kotitesteistä.

”Tällä hetkellä laboratoriotesteissä käyvät eniten työikäiset, todennäköisesti siksi, että virallinen testi antaa oikeuden tartuntatautipäivärahaan. Testaamisen kriteerit eivät ole kuitenkaan oleellisesti muuttuneet vuoden alusta.”

Taysin infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen kertoo, että suurin osa koronaan sairastuneista potee taudin lievänä ja rokotukset suojaavat hyvin vaikealta taudilta. Syrjänen kuvattiin 4.11.2021.

Syrjäsen mukaan laboratoriossa tehtyjen positiivisten testien määrä oli Pirkanmaalla alimmillaan elokuun lopulla, nyt siinä on nähtävissä hyvin hienoista nousua. Luvut ovat kuitenkin noin viidesosa kevään ilmaantuvuusluvuista. Valtaviruksia ovat omikronin BA.4- ja BA.5-variantit.

Viimeisimmässä 7. lokakuuta otetussa Tampereen Viinikanlahden jätevesinäytteessä oli vähemmän virusta kuin edellisviikon näytteessä. Uudet tulokset saadaan taas loppuviikosta.

Taudinkuva lievä

Taudinkuvassa ei Syrjäsen mukaan ole nähtävissä muutosta. Suurin osa potee koronan lievänä, ja rokotukset suojaavat hyvin vaikealta taudilta.

Sairaalassa hoidettavien koronapotilaiden määrä ei ole nousussa. Tiistaiaamuna Taysissa oli 21 potilasta hoidossa koronan vuoksi. ”Heistä suurimmalla osalla taudinkuva ei ole enää koronaviruskeuhkokuume, vaan kuumeen ja kotona pärjäämättömyyden takia hoitoa vaativa tauti.”

Taysissa ei ole tehohoidossa yhtään koronapotilasta. Potilaita, joilla hoidon syy on joku muu, mutta korona on kuitenkin todettu sivulöydöksenä, on 16. Sekin on Syrjäsen mukaan entistä tasoa.

Rokote tärkein

Jaana Syrjäsen mukaan rokote on nyt tärkein suojautumiskeino. Riskiryhmien ja yli 65-vuotiaiden pitäisi ottaa tehosterokotus koronavirusta vastaan samalla kun hakevat influenssarokotteen.

”Sellaisten potilaiden, joilla on vaikea immuunipuutos ja heikompi vaste rokotteille, kuten syövän hoidossa olevat ja elinsiirtopotilaat, on hyvä käyttää maskia, jos he liikkuvat ruuhkaisissa sisätiloissa tai liikennevälineissä. Heille koronatauti voi yhä olla vakava.” Heille myös annetaan tarvittaessa koronaan vaikuttavaa lääkitystä.

Syrjänen ei usko, että Pirkanmaalla joudutaan ottamaan käyttöön uusia koronasuosituksia. ”En pidä sitä mahdollisena, mikäli valtaviruksena säilyy omikron tai sen kaltainen variantti, jonka aiheuttama taudinkuva on nykyisen kaltainen.”

Syrjäsen mukaan eri asia on, jos jossain kehittyy täysin uusi variantti, jonka tuoma tauti on vakava, eivätkä rokotteet enää antaisi suojaa. Siinä tapauksessa uusia suosituksia pitäisi suunnitella ja varautua ottamaan käyttöön koko Suomessa.