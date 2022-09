Perusterve alle 60-vuotias ei saa neljättä koronarokotetta tänä syksynä: Kestääkö suoja? – Näin THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek perustelee linjausta

Yli 65-vuotiaille ja riskiryhmille suositellaan koronatehosteen ottamista vasta myöhemmin syksyllä yhdessä influenssarokotteen kanssa. Tampereella saadaan lokakuussa käyttöön uusi rokote, jonka pitäisi purra myös koronan omikronvariantteihin.

Aamulehti

Perusterveen työikäisen on turha miettiä, koska saisi hakea neljännen koronarokotuksen. Tehosterokotuksia ei tänä syksynä tulla laajentamaan alle 60-vuotiaiden ikäryhmiin.

Ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) perustelee linjausta lääketieteellisillä syillä. ”Alle 60-vuotiailla vakavan koronataudin riski on hyvin pieni saadun kolmen rokoteannoksen jälkeen. Tässä väestössä on ollut myös paljon kohtaamisia viruksen kanssa. Sitä kautta on syntynyt niin sanottua hybridi-immuniteettia, jonka tiedetään antavan jonkin verran parempaa suojaa kuin rokotusten tai infektion yksinään.”

Heidät rokotetaan

THL suosittelee uutta koronan tehosterokotusta kaikille 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille. Näihin ryhmiin kuuluvat voivat ottaa tehosterokotteen, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. ”Syystalven tehosteiden kohdalla aiempia annoksia tai sairastettuja tauteja ei enää lasketa.”

Rokotetta ei kuitenkaan kannata kiiruhtaa hakemaan vielä syyskuussa, vaan vasta myöhemmin syksyllä samalla käynnillä influenssarokotteen kanssa.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien lisäksi THL suosittelee neljättä annosta myös 60–64-vuotiaille. Tämä heinäkuussa annettu ohjeistus on edelleen voimassa. Neljättä rokoteannosta ei kuitenkaan saa, jos on kolmen rokotuksen lisäksi myös sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin.

Mitä? Neljäs koronarokote Tampereella ja Orivedellä rokotukseen voivat hakeutua 18–69-vuotiaat riskiryhmäläiset ja 60 vuotta täyttäneet. Yli 65-vuotiaat ja riskiryhmäläiset voivat hakea koronatehosteen loppusyksystä samalla kuin ottavat influenssarokotteen. Neljännen rokotuksen saa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta saanut ei tarvitse neljättä rokoteannosta. Koronarokotuksen voi saada myös ilman ajanvarausta Hatanpään walk in -rokotuspisteeltä. Se on auki maanantaisin kello 8–14.30, tiistaina ja keskiviikkona kello 11–18 sekä torstaina ja perjantaina kello 8–14.30.

Kestääkö suoja?

Edelleen on kuitenkin ihmisiä, jotka eivät ole vielä sairastaneet koronaa ja kolmospiikistä on jo kulunut yli puoli vuotta. Nohynekin mukaan heilläkään ei ole syytä huoleen. Tutkimustieto osoittaa, että perusterveillä työikäisillä aikuisilla vähintään kaksi rokoteannosta ja sairastettu tauti tai kolme rokoteannosta antavat suojan vakavaa tautia vastaan ainakin yhdeksäksi kuukaudeksi. Suoja pysyy tämän ajan lähes samalla tasolla kuin rokottamisen jälkeen.

Vielä yhdeksän kuukauden jälkeenkin suojaa on jäljellä merkittävästi. ”Meta-analyysin perusteella suojateho kestää ainakin yhdeksän kuukautta, mahdollisesti pidempäänkin.” Suojatehon lopullisesta kestosta ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta. ”Sitä emme vielä tiedä. Se riippuu myös siitä, kuinka paljon virus muuntuu rakenteeltaan ja pystyykö se väistämään syntyneen immuniteetin.”

Nohynekin mukaan ohjeistus voi muuttua, jos virus muuntuu rakenteeltaan niin, että se pystyy väistämään jo saavutetun immuniteetin. Siinä tapauksessa on harkittava tehosterokotteiden antamista myös alle 60-vuotiaille tai otettava käyttöön ihan uusia rokotteita. Uusia rokotteita on jo kliinisissä tutkimuksissa. Nohynek mainitsee erityisesti pansarbecovirusrokotteet, joiden avulla voidaan toivottavasti saada suoja hyvin erilaisilta koronaviruksilta.

Näin Tampereella

Tampereella ja Orivedellä on varauduttu rokottamaan reilut 30 000 ihmistä influenssakaudella. ”Samaan aikaan, kun henkilö hakee influenssarokotteen, hän saa halutessaan myös koronan tehosterokotteen”, kertoo rokotuskoordinaattori, osastonhoitaja Maria Riski Tampereen kaupungilta.

Tampereella influenssarokotukset pyritään aloittamaan Hatanpään rokotusyksikössä lokakuussa. Loka–marraskuun vaihteessa rokottamaan on tarkoitus päästä myös terveysasemilla. ”Tarkemmasta aikataulusta ja ajanvarauksen aukeamisesta ilmoitetaan myöhemmin.”

Tällä tietoa influenssarokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella. ”Jos rokotteiden riittävyys sallii, voidaan harkita myös walk-in-tapahtumia, mutta niistä ei vielä ole tietoa.”

Influenssarokotus ja koronarokotus annetaan kahtena eri pistoksena, eikä niitä voi yhdistää. Lokakuun 3. päivä alkaen käytössä on uusi versio Biontech Pfizerin Comirnaty-rokotteesta, joka puree myös omikronvariantteihin. Käyttöön on tulossa myös Modernan varianttirokote.

Yli 60-vuotiaat

Neljännen annoksen suositus koskee myös kaikkia 60–64-vuotiaita, ellei heillä ole sairastettua tautia. ”Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta saanut ei tarvitse neljättä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta.”

Rokoteannoksen ja koronavirustartunnan välin on oltava vähintään kuusi viikkoa, jotta tartunnan voidaan katsoa vastaavan yhtä rokoteannosta.

Myös kotitestillä saatu positiivinen tulos lasketaan sairastetuksi taudiksi. ”Jos kuitenkin on epävarmuutta siitä, onko tuo sairastettu tauti todella ollut korona, voi käydä ottamassa neljännen annoksen”, THL:n Nohynek ohjeistaa.