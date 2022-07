Rokotuksia annetaan ajanvarauksella arkipäivisin terveysasemilla ja Hatanpään laboratoriossa.

Tampere ja Orivesi ovat laajentaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen mukaisesti neljännet koronarokotukset kaikille yli 70-vuotiaille.

Aikoja neljänteen koronarokotukseen on voinut varata maanantaista lähtien, kertoo Tampereen kaupungilla rokotusvastaavana toimiva osastonhoitaja Kaisa Hakala Aamulehdelle sähköpostitse.

Hatanpään laboratorioon avattiin keskiviikkona ilman ajanvarausta toimiva rokotuspiste, joka on ensisijaisesti suunnattu neljättä rokotetta hakeville 70–79-vuotiaille, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin.

Parin tunnin jono

Hatanpään ilman ajanvarausta toimiva walk-in-koronarokotuspiste oli Hakalan mukaan jo ensimmäisenä päivänään suosittu.

”Rokotteen hakijat ovat olleet aktiivisia, ja jonot ovat olleet pitkiä. Tähän olemme reagoineet lisäämällä rokottajien määrää jo tämän päivän aikana,” Hakala avaa.

Osastonhoitaja Maria Riski kertoo, että ensimmäiset ihmiset olivat saapuneet rokotuspisteelle jo useita tunteja ennen sen aukeamista.

Aamulehti vieraili Hatanpään rokotuspisteellä puoli neljän aikaan keskiviikkona. Paikan päällä rokotusyksikön osastonhoitaja Maria Riski kertoo, että ensimmäiset odottajat saapuivat jo kello kahdeksalta aamulla, vaikka rokotukset aloitettiin vasta kello yhdeltätoista. Keskiviikkona rokottavia hoitajia oli yhteensä kolme. Riski uskoo, että tällä rokotustahdilla Hatanpäällä on mahdollista rokottaa ilman ajanvarausta yhteensä 200 henkilöä päivässä.

Jonossa omaa vuoroaan rokotukseen odotti Kaija Laitila. Laitila kertoo jonottaneensa rokotteelle pääsyä parin tunnin ajan, mutta toteaa osanneensa varautua siihen. Hänen mukaansa tiedottaminen neljänsien rokotteiden kohdalla oltaisiin voitu hoitaa paremminkin.

”Kuulin tästä tyttäreltäni”, Laitila avaa.

Samoilla linjoilla on kello neljän aikaan jonon hännille saapunut Merja Nurmi:

”Varasin ajan Tipotielle 3.8. ja kysyin sieltä eilen, onko tällaista walk-in-pistettä, ja sieltä sanottiin, että ei. Tänä aamuna sitten olikin. Lehdestä sain tiedon.”

Nurmi kertoo ennakoineensa pitkää jonotusaikaa ottamalla matkaansa kirjan. Hän toivoo, että tilanteeseen olisi varauduttu paremmin.

Merja Nurmi jonotti rokotukseen Hatanpään rokotuspisteellä keskiviikkona.

”Kuvittelin, että ehkä tilanne ei olisi aivan tämä, mikä se nyt on”, Nurmi sanoo. Hänen jälkeensä rokotuspisteen ovelle kannetaan kyltti, jossa kerrotaan, että sisään ei oteta enää uusia rokotettavia.

Osastonhoitaja Riski kuitenkin uskoo jonon vetävän niin hyvin, että linja saatetaan päästä vielä avaamaan keskiviikkona uudestaan.

Hoitajapula ei näy

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä ja koko maata koskeva hoitajapula ei Hakalan mukaan näy Tampereen koronarokotuksissa, vaan hoitajia on päinvastoin ollut hyvin saatavilla. Hakala kertoo, että rokotustyössä olevat hoitajat eivät myöskään ole pois muusta hoitotyöstä.

”Tampereen kaupunki ei ole irrottanut hoitajia muusta työstä Hatanpään rokotusyksikköön, vaan hoitajat on nimenomaan palkattu meille rokotustyöhön.”

Myöhemmin elokuussa neljänsiä rokotteita aletaan antamaan 18–69-vuotiaille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville ja sen jälkeen 60–69-vuotiaille, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin.

Sairaanhoitaja Erja Aalto on ehtinyt olla eläkkeellä jo parin vuoden ajan, mutta palasi töihin auttamaan rokotusten jaossa. Neljännen rokotuksen saa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Jos henkilö on sairastanut koronan ja saanut kolme rokotusta, hän ei tarvitse neljättä rokoteannosta tässä vaiheessa.

Tarkempaa aikataulua ei Hakalan mukaan ole vielä ole, mutta se on rokotussuunnittelijoilla jo hahmoteltuna. Aikatauluun vaikuttavat rokotuskattavuus ja ajanvarausaikojen menekki, joita seurataan jatkuvasti.

THL on suositellut, että kunnat alkaisivat tarjota neljänsiä rokoteannoksia kaikille yli 60-vuotiaille ja yli 18-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville jo tässä kuussa tai viimeistään elokuun alusta alkaen.

Koronarokotteita on jaettu Hakalan mukaan rauhalliseen tahtiin, ja vapaita aikoja on ollut koko kesän tarjolla eri terveysasemilla. Hieman reilu puolet rokotettavasta väestöstä on Hakalan mukaan Tampereella saanut kolmannen koronarokotteen. Mitä korkeampi ikäryhmä, sen korkeampi on rokotekattavuus.

Jo aiemmin neljänsiä koronarokotuksia on suositeltu 70–79-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville, voimakkaasti immuunipuutteisille, iäkkäiden hoivakodeissa asuville asukkaille, kaikille 80 vuotta täyttäneille sekä 70 vuotta täyttäneille, jotka ovat joko koti- tai omaishoidon piirissä tai jotka eivät selviä yksin kotona.