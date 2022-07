Mitä? Keitä rokotetaan?

Koronarokotuksen saavat kaikki yli 5-vuotiaat.

Toisen rokotteen voi ottaa, kun ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa.

Kolmannen rokotusannoksen voivat saada 12–17-vuotiaat riskiryhmään kuuluvat, joiden toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta, 18–59-vuotiaat, joiden toisesta annoksesta on kulunut vähintään neljä kuukautta sekä kaikki 60 vuotta täyttäneet.

Neljännen koronarokotteen voivat ottaa ne 12 vuotta täyttäneet, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Tehoste voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

Neljättä annosta suositellaan kaikille 80 vuotta täyttäneille sekä iäkkäiden hoivakodeissa asuville, kun kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Neljättä annosta suositellaan niille yli 70-vuotiaille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä, kun kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta ja muille yli 70-vuotiaille, joiden terveys ja toimintakyky on heikentynyt ja jotka eivät selviä yksin kotona. Neljäs rokote voidaan antaa, kun kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Neljättä annosta suositellaan lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville 70–79 -vuotiaille.

Viidennen koronarokotteen voivat ottaa ne 12 vuotta täyttäneet, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Tehoste voidaan antaa, kun neljännestä annoksesta on kulunut 4–6 kuukautta.