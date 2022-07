Ministeri Aki Lindén kannattaa valittua koronalinjaa: ”Rajoitusten purkaminen ei ollut virhe” – nyt hän kertoo, mitä Suomessa on edessä syksyllä ja miksi haluaa pitää yllä koronapuhetta

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) on ahkera tviittaaja. Aamulehden haastattelussa hän kertoo, miksi haluaa yhä pitää yllä keskustelua koronaviruksesta, jonka moni tuntuu jo unohtaneen. Lindénin mukaan Suomessa on tehty koronarajoitusten osalta oikeita ratkaisuja.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) korostaa koronarokotusten ottamisen tärkeyttä. Kuva on otettu toukokuussa sosiaali- ja terveysministeriön tiloissa.

Hallituksella on syksyllä edessään vaikeita asioita. Näin ennakoi perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) Aamulehden haastattelussa torstaina.

”Terveydenhuolto on todennäköisesti tulossa olevan uuden korona-aallon ja henkilökunta­ongelmien vuoksi esillä, mutta talouspolitiikka tulee korostumaan”, Lindén sanoo. Syinä talousasioiden korostumiseen ovat muun muassa kiihtynyt inflaatio, nousevat korot, energian riittävyys ja kustannusten kasvaminen.

Terveydenhuollon vaikea tilanne on hankaloittanut kaikkien sairauksien hoitamista. Koronan aiheuttama kuormitus on pysynyt vakaana, ja tartunnan saaneista vain pieni osa on sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastojen potilaista.

”Noin 10 000 vuodepaikasta noin 300 on nyt koronapotilaiden käytössä”, Lindén sanoo. Pula sijaisista ja työntekijöistä on alan pahin ongelma.

Lindén sanoo hallituksen linjausten olevan yksimielisiä, mutta asioista keskustellaan avoimesti. ”Eri näkökulmia esiin nostava julkinen keskustelu on normaali osa monipuolue­järjestelmää.”

Lisäksi Lindén sanoo, että kukin ministeri katsoo esimerkiksi koronarajoituksia oman vastuualueensa näkökulmasta. Siksi elinkeinoministeri on huolissaan eri asioista kuin peruspalveluministeri.

Tavoitteena keskustelun herättäminen

Kesän aikana Lindénin korona-aiheiset Twitter-kirjoitukset ovat herättäneet keskustelua. Se on ollut hänen tavoitteensakin. ”Tviittailen, koska sillä saa aikaiseksi julkista keskustelua.”

Monet tuntuvat ajattelevan, että korona on ohi. Lindén kertoo kuunnelleensa radio-ohjelmaa, jossa puhuttiin koronan jälkeisestä ajasta. ”Korona on edelleen olemassa”, hän toteaa. ”Kun koronarajoituksia on purettu, mutta korona ei ole ohi, on tärkeää pitää yllä tietoisuutta.”

Lindén haluaa korostaa rokotusten tärkeyttä. Hän suosittelee myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjausten mukaisesti maskien käyttöä riskiryhmiin kuuluville etenkin sellaisissa paikoissa, joissa on paljon ihmisiä. ”FFP2-maskit ovat tehokkaampia kuin kirurgiset.”

Vaikka tviitit ovat näkyviä, ne eivät vie paljon aikaa. Ministeri arvioi, että tviittailuun menee ehkä 0,1 prosenttia hänen ajastaan. Lindén kiistää viestiensä olevan kritiikkiä nykyistä koronapolitiikkaa kohtaan.

Kolme negatiivista testiä

Koronarajoitusten purkaminen ei Lindénin mukaan ollut virhe. Suomea avattiin tietoisesti keväällä, kun havaittiin, että omikron-muunnoksen leviämistä ei pystytä rajoituksilla estämään. ”Minun esittelystänihän rajoituksia purettiin maaliskuussa.”

Suomessa noudatetaan nyt koronastrategiaa, jonka tavoitteena on pitää yhteiskunta mahdollisimman avoimena, ehkäistä riskiryhmäläisten tartuntoja, ohjata vaikeaoireiset potilaat hoitoon ja turvata terveydenhuollon kantokyky.

Lindén ei ole itse sairastanut koronaa. Viime päivinä hän kertoo olleensa flunssainen ja tehneensä kolme koronatestiä. Kaikki ovat olleet negatiivisia. ”Neljättä rokotusta en ole saanut, koska en kuulu niihin, joille sitä nyt suositellaan.”

Suomessa on noin 1,2 miljoona ihmistä, jotka ovat saaneet positiivisen korona­testi­tuloksen terveydenhuollosta. Kahden viime viikon aikana uusia tapauksia on löydetty 402. Arvioiden mukaan lisäksi jopa 2,5 miljoonaa suomalaista on sairastanut koronan, vaikka se ei näy virallisissa luvuissa.

Omikron-variantti muutti tilanteen keväällä kahdesta syystä. Se on tarttuvampi kuin aiemmat variantit ja aiheuttaa suurimmalle osalle sairastuneista lievän infektion. Näistä syistä tiukkojen koronarajoitusten jatkaminen ei ollut perusteltua.

”Keväällä havaittiin, että korona ei lopu tiukkoja rajoituksia ylläpitämällä.”

Koska sairastuneita on nyt enemmän, koronakuolemia on enemmän kuin esimerkiksi viime vuonna. Lindén sanoo, että tällä hetkellä kuolleisuus koronaan on pienentynyt merkittävästi siitä, mitä se oli maalis–huhtikuussa. Tällöin Suomessa oli vallalla viruksen BA.2-variantti.

Menehtyneiden mediaani-ikä on noussut 84 vuoteen. Covid-19-infektioon menehtyneitä on noin 5 000. Heistä alle 70-vuotiaita on noin 680.

Uusi muunnos leviää

Entistä helpommin tarttuvan, rokotusten ja sairastamisen tuomaa immuniteettia kiertävä BA.5-omikronmuunnos aiheuttama uusi korona-aalto on tulossa. Lindén ei kuitenkaan halua lähteä ennakoimaan syksyn tilannetta. Eri maissa mennään eri tahtiin.

Lindén sanoo, että esimerkiksi Portugalissa on jo ollut BA.5-aalto, mutta se on jo laantumassa. Suomessa sei ei ole ehkä vielä alkanut. Omikronkin tuli Suomeen muutamaa kuukautta myöhemmin kuin muualle Eurooppaan.

Koko korona-ajan paikalliset viranomaiset, kuten aluehallintovirastot ja sairaanhoitopiirit, ovat olleet avainasemassa. ”Jos korona riehuu pahasti pääkaupunkiseudulla, mutta ei Kainuussa, samat ratkaisut eivät toimi.”

Lindén sanoo paikallisten ratkaisujen olleen ainoa oikea tapa toimia.