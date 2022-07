Pirkanmaalla on jo tehty suunnitelma sen varalle, että koronaepidemia kiihtyy syksyllä – Infektiolääkärillä selvä viesti: Viruksen kanssa opittava elämään

Syksyllä koronatartuntojen määrän on arvioitu lähtevän jälleen uuteen nousuun. Taysin infektiolääkäri Janne Laine sanoo, että virus ei katoa minnekään. Siksi koronan kanssa on nyt opittava elämään. Pirkanmaalla sairaalahoitoon tulee yhä 3–5 uutta koronapotilasta joka päivä.

Aamulehti

Koronaepidemia ei ole ohi. Vaikka sairastuneita on paljon, sairaaloiden kuormitus on kuitenkin pysynyt vakaana. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella sairaalaan on toukokuusta lähtien tullut päivittäin 3–5 uutta koronapotilasta.

Sairaalassa ollut noin 10–20 koronapotilasta päivittäin, ja lähes saman verran tapauksia löytyy sairaalaan muista syistä tulleilta ihmisiltä. Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektiolääkäri Janne Laine kertoo, että kesäkuussa oli pieni piikki, mutta se meni ohi nopeasti.

Tehohoidossa on ollut yksittäisiä ihmisiä.

”Maanantaina Tampereen yliopistollisessa sairaalassa oli vähän reilu kymmenen koronapotilasta”, sanoo Laine.

Rokotteet suojaavat yhä

Nykyisen valtamuunnoksen, omikronin, aiheuttama koronatauti ei yleensä ole yhtä vakava kuin aiemmin vallalla ollut delta-versio. Vakavia tautimuotoja hillitsevät myös rokotukset. Kolme rokotusta on saanut 18-vuotta täyttäneistä suomalaista noin 65 prosenttia. Kaksi annosta on saanut lähes 88 prosenttia.

”Kolmannen rokotteen kattavuus on jäänyt alemmaksi kuin toisen, mutta toisaalta monet ovat sairastaneet koronan kahden rokoteannoksen jälkeen, jolloin kolmatta annosta ei välttämättä tarvita”, Laine sanoo.

Uusi Paxlovid-koronalääke on otettu käyttöön myös Taysissa. Lääkeyhtiö Pfizerin kehittämä Paxlovid otetaan suun kautta. Lääke estää viruksen lisääntymistä tartunnan saaneen elimistössä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee neljänsien koronarokotusten laajentamista loppukesästä. Neljättä rokotusta suositellaan koronaviruksen vuodenaikavaihtelun takia, sillä pidetään todennäköisenä, että tartuntojen määrä lähtee syksyllä nousuun.

Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta saanut ei tarvitse neljättä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta.

Korona ei poistu

Janne Laineen mukaan koronaepidemia on yhä aktiivinen, mutta se ei ole tällä hetkellä kiihtymässä tai laskussa Pirkanmaalla. Sairastuneiden tarkkaa määrää ei tiedetä, koska virallinen testaus on vähäistä.

Myöskään Pirkanmaalla liikkuvaa omikronvariantti ei ole selvillä, koska variantin selvittäminen vie aikaa. ”Variantti ei vaikuta hoitoihin”, Laine muistuttaa.

Syksyllä edessä on todennäköisesti edessä uusi korona-aalto. Tätä varten Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on jo toimintasuunnitelma valmiina. Ensisijaista on turvata hoidon riittävyys sairaalassa ja teholla.

”Luulen, että rajoitusten suhteen kynnys on korkealla”, Laine arvelee.

Mitä? Koronan ilmaantuvuus Koronaviruksen ilmaantuvuusluku kertoo todettujen tapausten määrän 100 000 asukkaan joukossa 14 vuorokauden aikana. 382: kahden viimeisimmän seurantaviikon ilmaantuvuusluku Suomessa. 12 875 tautitapausta enemmän kuin edellisellä kaksiviikkoisjaksolla Suomessa. 274: Pirkanmaan ilmaantuvuusluku. 1 495: Pirkanmaan uusien koronatapausten määrä edelliseltä kaksiviikkoisjaksolta. Lähde: THL.

Koronatilanteen ei kuitenkaan uskota menevän niin pahaksi kuin aiemmissa epidemia-aalloissa, koska väestön immuniteetti paranee koko ajan. Lisäksi rokotukset auttavat.

Kaikki on kuitenkin mahdollista. ”Uusia varianttejakin voi tulla.”

Laine sanoo, että koronaviruksen kanssa on nyt opittava elämään niin kuin influenssa-, noro- tai rs-viruksen kanssa on jo opittu. Kun uutena paljon vakavia sairastumisia aiheuttanut virus kiertää väestössä riittävän kauan, se laantuu tavalliseksi hengitystieinfektioksi.

”Virus ei häviä mihinkään.”

Hauraille kohtalokas

Koronakuolleisuus on nyt suurempaa kuin aiemmin, mutta myös sairastuneita on enemmän. Tapauskuolleisuus sen sijaan on koko korona-ajan pienimmällä tasolla. Tapauskuolleisuus tarkoittaa sitä, kuinka suuri osa tartunnan saaneista menehtyy tautiin.

Kuolleisuus on suurinta vanhimmissa ikäluokissa. Tartuntatauti­rekisterin mukaan 4 941 kuolleesta yli 80-vuotiaita on ollut 3 173 ja 70–80-vuotiaita 1 090.

”Hauraalle ihmiselle lieväoireinenkin korona voi olla kohtalokas. Emme saa maailmaa sellaiseksi, että hauras ihminen ei voisi kuolla koronaan. Hänelle myös muut virukset voivat olla kohtalokkaita”, Laine toteaa.

Laine sanoo, että jos on riskiryhmässä, niin esimerkiksi maskin käyttö saattaa olla järkevää.

Lapsille paras immuniteetti

Sairastettu koronatauti ja otettu rokotus tuovat immuniteettia virusta vastaan. Parhaiten immuniteetti kehittyy lapsilla. On havaittu, että pikkulapsena saatu immuniteetti kantaa pitkälle.

Esimerkiksi vuonna 2009 havaittiin, että sikainfluenssaan sairastui tilastollisesti vähän yli 65-vuotiaita. He olivat sairastaneet lapsuudessaan vuosina1918–1920 riehuneen espanjantaudin jälkivirusten aiheuttaman influenssan. Sikainfluenssavirus oli sen verran lähellä tuota virusta, että immuniteetti suojasi.

Lisäksi lapset sairastavat koronan yleensä lievänä muotona.