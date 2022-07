Uuden koronalääkkeen käyttö on alkanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä – virus tuo Taysiin yhä päivittäin muutamia potilaita

Paxlovid-lääkehoito kohdistetaan ensisijaisesti niille koronan riskiryhmäläisille, joilla on esimerkiksi vaikeita puolustusjärjestelmän häiriöitä tai keuhkosairauksia. Erikoislääkärin mukaan koronaepidemia jatkuu Pirkanmaalla yhä aktiivisena.

Paxlovid on suun kautta otettava koronalääke, jonka on kehittänyt lääkeyhtiö Pfizer. Paxlovid-lääkkeitä pakattiin Italiassa marraskuussa 2021.

Paxlovid-koronaviruslääkkeen käyttö on aloitettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) keskiviikkona.

Viime viikolla lääkkeen käytön kerrottiin alkaneen ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella.

Pirkanmaalle uutta koronalääkettä on saatu rajallinen määrä. Erikoislääkäri Hanna Viskari Taysista kertoo sähköpostitse, että lääkkeen käyttö on vasta aloitettu. Hän ei avaa tarkemmin sitä, millainen määrä Paxlovid-lääkettä on Pirkanmaalle saatu.

Lääkäri arvioi

Paxlovid-lääke on suunnattu aikuisille. Lääkehoito kohdistetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamaan ohjeen mukaan tartunnan saaneisiin, joilla on vakavalle koronataudille voimakkaasti altistava sairaus tai tila, kuten vaikeita puolustus­järjestelmän häiriöitä, tietynlaista syöpää tai keuhkosairauksia.

Esteitä lääkehoidon aloittamiselle ovat muun muassa raskaus, vakava munuaisen tai maksan vajaatoiminta ja yhteensopimaton lääkehoito. Lääkäri arvioi aina potilaskohtaisesti hoidon soveltuvuuden.

Hoito on aloitettava viiden vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta. Lääke otetaan suun kautta ja hoito kestää viisi päivää. Lääkityksen aloittaminen edellyttää, että koronatartunta on varmennettu laboratoriotestillä.

Paxlovid on on ensimmäinen Euroopassa myyntiluvan saanut suun kautta otettava lääke koronavirustaudin hoitoon. Sen on kehittänyt lääkeyhtiö Pfizer.

Jatkuu aktiivisena

Koronatilanne jatkuu Pirkanmaalla yhä aktiivisena. Viskarin mukaan virusta löytyy yhä jätevesinäytteistä. Koronan vuoksi Taysissa on osastohoidossa parikymmentä potilasta.

”Tays-osastoille on kesän aikana edelleen tullut koronan vuoksi hoitoon muutamia potilaita päivittäin”, Viskari kertoo sähköpostitse. ”Tehohoidon tarve on ollut vähäisempää.”

Taysin mukaan uudesta lääkkeestä huolimatta paras tapa suojautua vakavalta koronataudilta on yhä koronarokotteiden ottaminen.