Koronaepidemia kiihtyy syksyllä, neljäs rokotus yhä useammalle loppukesästä – Näin rokotukset järjestetään Tampereella

Tällä hetkellä 18–49-vuotiaista vain 46 prosenttia on ottanut kolmannen rokoteannoksen.

THL:n arvion mukaan kolmen rokotteen jälkeen tehosterokotuksia annettaisiin kaikille yli 65 vuotta täyttäneille 15. elokuuta alkaen.

Neljännet koronarokotukset laajenevat loppukesästä yhä useamman saataville, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL kertoo.

THL:n arvion mukaan kolmen rokotteen jälkeen tehosterokotuksia annettaisiin kaikille yli 65 vuotta täyttäneille 15. elokuuta alkaen. Syyskuun alussa vuorossa olisivat kaikki yli 60-vuotiaat ja 12–59-vuotiaat, jotka kuuluvat vakaviin riskiryhmiin

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo tiedotteessa, että on hyvin todennäköistä, että koronaepidemia kiihtyy syksyllä. Kuitenkaan perusteet rokottaa kaikki terveet alle 60-vuotiaat neljänteen kertaan eivät toistaiseksi täyty, Nohynek sanoo tiedotteessa.

Kyseessä on THL:n ennakkoarvio, joka tarkentuu viimeistään elokuun alussa.

Tällä hetkellä neljättä rokoteannosta suositellaan kaikille 80 vuotta täyttäneille, hoivakodeissa asuville iäkkäille, 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt, kotihoidossa tai omaishoidossa oleville sekä 70–79-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin.

18–49-vuotiaista vain 46 prosenttia on ottanut kolmannen rokoteannoksen. 80 vuotta täyttäneistä noin 65 prosenttia on ottanut neljännen annoksen.

Näin Tampereella

Tampereen kaupungin rokotevastaava, vastaava hoitaja Susanna Hatakka kertoo, että kaupunki on varautunut elokuusta alkaen tarjoamaan enemmän rokotusaikoja. Uusia rokotuspisteitä ei kuitenkaan avata. Rokotteita saa ajanvarauksella kaikilta Tampereen terveysasemilta ja lisäksi elokuusta alkaen Hatanpään walk in -rokotuspisteeltä, joka on tällä hetkellä kesätauolla.

Hatakka kertoo, että lisärokotusaikoja varten palkataan noin kymmenkunta rokottajaa, jotka ovat työskennelleet aiemminkin sijaisina.

Tällä hetkellä Tampereella annetaan joka arkipäivä muutamasta kymmenestä sataan koronarokotetta. Hatakka sanoo, että rokotusinnon odotetaan kasvavan elokuussa.