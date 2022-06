Pirkanmaan koronatilanteessa käänne nyt huonompaan suuntaan – Johtajaylilääkäri Sand: ”Nämä molemmat ovat varoittavia signaaleja”

Johtajaylilääkäri Juhani Sandilla on sekä hyviä että huonoja uutisia Pirkanmaan koronavirustilanteesta. Jätevesiseurannan ja laboratoriotestien tulokset kertovat, että koronatartuntojen määrä on taas kasvussa Pirkanmaalla.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Taysin johtajaylilääkärillä Juhani Sandilla on Pirkanmaan koronatilanteesta hyviä ja huonoja uutisia. Sand kuvattiin heinäkuussa 2021.

Aamulehti

Ensin hyvät uutiset: sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on Pirkanmaalla laskussa.

”Tilanne on pikkuhiljaa mennyt parempaan suuntaan. Päivittäin 2–3 potilasta tulee koronan vuoksi Taysin erikoissairaanhoitoon”, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Kaiken kaikkiaan Taysissa on nyt sisällä hieman yli 20 koronapotilasta, joista valtaosa on tullut hoitoon nimenomaan koronan takia ja muutama alun perin muun syyn kuin koronan takia. Tehohoidossa tilanteet Sandin mukaan vaihtelevat, mutta keskimäärin teholla on päivittäin 0–2 koronapotilasta.

Kaksi huonoa merkkiä

Huono uutinen on, että korona ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään. Sand kertoo, että jätevesiseurannassa Tampereen Viinikanlahdelta otetuissa näytteissä viimeisimmät tulokset kertovat koronaviruksen määrän olevan taas nousussa. Tämä on selkeä merkki siitä, että virusta kiertää yhä alueen väestössä ja tartuntojen määrä on taas nouseva eikä laskeva.

Toinen huono uutinen on Fimlabissa otettujen positiivisten koronatestien määrä. ”Otettujen näytteiden määrä on pysynyt viime viikot samalla tasolla, mutta positiivisten tulosten prosenttiosuus on taas viime viikon aikana kääntynyt hieman nousuun.”

Sandin mukaan nämä molemmat ovat varoittavia signaaleja, vaikka sairaalahoidon ja tehohoidon tarve on kääntynyt laskuun. Testausta on edelleen rajoitettu ja koronatesteihin pääsevät lähinnä terveydenhuollon ammattihenkilöt ja koronan riskiryhmiin kuuluvat.

Uusi variantti yleistyy

Omikronin uuden BA.5-variantin osuus tartunnoista on kasvussa pääkaupunkiseudulla. ”Sen yleisyydestä Pirkanmaalla en osaa sanoa vielä mitään, koska näytteiden sekvensointi vie aikaa ja saamme ne tiedot vasta jälkikäteen. Oletus kuitenkin on, että sitä meilläkin todennäköisesti jo on”, Sand arvioi.

Omikronin BA.5-variantin aiheuttamaa tautia pidetään vakavuudeltaan samantasoisena kuin aiempienkin koronavarianttien, mutta se tarttuu entistäkin herkemmin. Sen tiedetään myös kiertävän tehokkaasti rokotusten ja aiemmin sairastetun koronainfektion tuomaa suojaa. Aika monella alkaa jo olla kulunut puoli vuotta kolmannesta rokotuksesta.

”Rokotussuojasta tämän uuden variantin osalta ei ole vielä kovin paljoa tietoa, mutta todennäköisesti rokotus estää edelleen vakavimmat tautimuodot, vaikka ei tartuntaa estäisikään”, Sand toteaa.

Uusi aalto uhkana

Jos edessä on uusi koronan tartunta-aalto keskellä kesää, tilanne on huono, koska lomien vuoksi sairaaloissa on niukasti henkilöstöä ja sijaisista on pulaa.

”Jos sellainen uusi epidemia-aalto tulisi, joka terveydenhuoltoa kovasti kuormittaisi, niin tilanne olisi todella hankala ja vaatisi uusia järjestelyjä. Toivotaan, että niin ei käy ainakaan vielä kesällä.”

Tulevana viikonloppuna monissa perheissä juhlitaan valmistuneita ja uusia ylioppilaita. Kokoontumisissa on Sandin mukaan hyvä muistaa edelleen varovaisuus. ”Jos on kovasti riskejä, niin asiaa täytyy miettiä. Kirurgisen maskin käyttö on se ensimmäinen varotoimi.”