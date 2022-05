Tampereella on nyt saatavana kolmea eri korona­rokotetta – Asiantuntija kertoo, mikä niistä kannattaa valita neljänteen rokotukseen

Tampereella annetaan neljänsiä annoksia tällä hetkellä terveille 80 vuotta täyttäneille sekä tietyille riskiryhmille. Saatavana on kolmea eri rokotetta. Kysyimme, mikä niistä kannattaa valita.

Aamulehti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pari viikkoa sitten lähettämä tiedote on herättänyt kysymyksiä siitä, kannattaako neljäs rokoteannos hakea nyt vai vasta syksyllä. Tiedotteen mukaan vaste neljänteen rokoteannokseen on todennäköisesti sitä parempi mitä pidempi aika kolmannen ja neljännen annoksen välillä on. Neljättä rokotusta kuitenkin suositellaan jo yli 80-vuotiaille ja tiettyihin riskiryhmiin kuuluville.

Kannattaisiko rokote siis hakea nyt vai odottaa vaikkapa syksyyn?

”Ei kannata viivästyttää”, sanoo osastonhoitaja Maria Riski Tampereen kaupungilta.

80 vuotta täyttäneillä kolmen rokoteannoksen suojateho ei ole yhtä hyvä eikä pitkäkestoinen kuin nuoremmilla. Tamperelaisista yli 80-vuotiaista 54 prosenttia on jo saanut neljännen annoksen.

”Toki luku voisi olla suurempi, mutta siinä varmasti näkyy, että osa on koronan sairastanut. Vielä on silti ihmisiä, jotka voisivat rokotteen ottaa, ja kyllä heitä onneksi tasaisesti käy koko ajan.”

Toukokuun toisella viikolla Tampereella annettiin 719 koronarokotetta, joista puolet oli nelosrokotteita.

Kenelle? Näille ryhmille 4. rokoteannosta suositellaan 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Kaikille 80 vuotta täyttäneille. Iäkkäiden hoivakodeissa asuville. Iäkkäille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä. Iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky on heikentynyt ja jotka eivät selviä yksin kotona. Iäkkään henkilön määritelmässä on kaupunkikohtaisia eroja. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri käyttää ikärajana tässä 70:tä vuotta. Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Rokotteiden loppumisesta ei ole Riskin mukaan pelkoa. Saatavilla on kahta mRNA-rokotetta eli Modernan rokotetta ja Pfizer–Biontechin Comirnaty-rokotetta. Kumpaakin pitäisi löytyä kaikista Tampereen rokotuspisteistä. Aikaa varatessa asian voi varmistaa terveysasemalta.

Tiistaisin Hatanpään laboratorion rokotuspisteeltä on saatavissa myös Nuvaxovid-rokotetta, joka ei ole mRNA-rokote.

”THL suosittelee ensisijaisesti mRNA-rokotteita, sillä niistä on eniten tehty tutkimusta", Riski sanoo.

Ei tarkkaa ohjeistusta

Jokainen päättää itse, mitä rokotevalmistetta ottaa. Tampereella Comirnaty on osoittautunut suosituimmaksi. Riskin mukaan monet ottavat saman rokotteen, jonka ovat aikaisemmin saaneet.

”THL ohjeistaa, että suoja saattaa olla parempi, jos ottanut eri valmisteita. Tämä on toki yksilöllistä. Sen parempaa ohjeistusta ei ole.”

Rokotukset jatkuvat terveysasemilla ja Hatanpään kiirevastaanotolla läpi kesän. Kuntia on kehotettu varautumaan siihen, että syksyllä rokotukset laajenevat.

”Optio on, että jos tilanne näyttää heikkenevän, laajemmat rokotukset aloitettaisiin jo kesällä.”

Tampereella on varauduttu laajempiin rokotuksiin elokuusta alkaen.