Koronatartunnan saaneiden kuolemanriski on nyt koko epidemia-ajan matalin, sanoo Taysin apulaisylilääkäri – ”Tehohoidon tarve on vähäistä”

Pirkanmaalla erikoissairaanhoidossa on koronatartunnan vuoksi ollut viime viikolla päivittäin 20–30 potilasta. Tehohoidon tarve on vähäistä. Korona todetaan nyt usein sivulöydöksenä potilaalta, joka on muun vaivan vuoksi hoidossa.

Suomen koronatilanne on helpottamassa, mutta koronakuolemien määrä on yhä ennätystasolla. Tämä oli pääviesti tiedotustilaisuudesta, jonka Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestivät torstaina Suomen koronatilanteesta.

Myös Pirkanmaalla epidemiatilanne on rauhoittumassa, kertoo Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin infektioyksikön apulaisylilääkäri Janne Laine. Potilasmäärät ovat laskussa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon osastoilla.

”Sairaalahoidossa erikoissairaanhoidossa on koronatartunnan vuoksi ollut viime viikolla 20–30 potilasta päivittäin. Tehohoidon tarve on vähäistä. Terveyskeskus­sairaaloiden osastoilla on viime aikoina ollut yhteensä kymmenkunta potilasta päivittäin koronatartunnan vuoksi.”

Usein sivulöydöksenä

Lisäksi Pirkanmaalla osastoilla on koronatartunnan saaneita potilaita, jotka ovat kuitenkin hoidossa muun syyn tai sairauden takia.

”Erikoissairaanhoidossa potilaita, joilla korona on sivulöydöksenä, on vuodeosasto­hoidossa 10–20 päivittäin. Terveyskeskus­sairaaloissa näitä potilaita on keskimäärin noin puolitoistakertainen määrä niihin verrattuna, jotka ovat covid-19 taudin vuoksi hoidossa”, Laine kertoo.

Jos korona todetaan sivulöydöksenä, hoito toteutetaan pääsiallisen syyn mukaisella erikoisalalla, eikä potilasta pääsääntöisesti siirretä koronapotilaiden osastolle. ”Niissäkin tapauksissa hoito järjestetään covid-varotoimien mukaisesti ja potilaalle pyritään järjestämään yhden hengen huone.”

Yhden hengen huoneiden määrä on kuitenkin rajallinen, eikä sitä aina pystytä järjestämään. ”Tällöin tilaeristys voidaan joutua toteuttamaan etäisyyksien ja väliverhojen avulla.”

Kuolemia iäkkäillä

Koronaan liittyvistä kuolemantapauksista ei Pirkanmaalla ole saatavissa tuoreita lukuja, mutta Laineen mukaan kuolleisuutta edelleen on. ”Kuolemat koko maassa ovat keskittyneet iäkkääseen väestönosaan.”

Toukokuun alkuun mennessä koronavirustartuntaan liittyviä kuolemia oli Suomessa ilmoitettu tartuntatautirekisteriin yhteensä 4 063. Viimeisen kahden kalenteriviikon aikana (18.4.–1.5.) menehtyneitä on kirjattu 474, kun edeltävän kahden viikon aikana kuolemia kirjattiin 337. Koko epidemian aikana menehtyneiden keski-ikä (mediaani) on ollut 83 vuotta.

Laine toteaa, että rokotuskattavuus on Suomessa korkea ja sen johdosta tartunnan saaneen kuolemanriski on koko epidemia-ajan matalin.

”Rokotteiden tehosta tiedetään se, että vaikka ne estävät huonommin omikron­muunnoksen aiheuttamia tartuntoja, niiden teho estää omikron­muunnoksen aiheuttamia vakavia tautimuotoja ja kuolemia on edelleen erittäin hyvä.”

Jos on rokotettu eikä ole vakavalle taudille altistavia riskitekijöitä, voi Laineen mukaan elää jo aika normaalia elämää. ”Jos on vakavan taudin riskitekijöitä, maskin käyttö tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä samoissa sisätiloissa on edelleen hyvä neuvo.”