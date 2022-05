Koronavirukseen liittyviä kuolemia Suomessa kahdessa viikossa 474 – Suositus neljänsistä koronarokotteista laajenee

Viimeisen kahden kalenteriviikon aikana (18.4.–1.5.) menehtyneitä on kirjattu 474, kun edeltävän kahden viikon aikana kuolemia kirjattiin 337.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestivät torstaina aamupäivällä tiedotustilaisuuden koronavirus­tilanteesta.

Tiedotustilaisuuden aiheena olivat tauti- ja rokotustilanne sekä koronatilanteen epidemiologinen arvio Suomessa ja kansainvälisesti. Tilaisuus oli katsottavissa suorana tässä uutisessa.

Suora lähetys on päättynyt.

Torstain tilannekatsauksessa olivat mukana johtava asiantuntija Tuija Kumpulainen STM:stä sekä terveysturvallisuus­­osaston johtaja Mika Salminen ja johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Lisäksi kysymyksiin vastaamassa oli anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Kuolleiden määrä kasvanut

STM ja THL tiedottivat torstaina, että viikkojen 16–17 (18.4.–1.5.) aikana erikoissairaanhoitoon tuli Suomessa yhteensä runsaat 600 uutta koronapotilasta. Uusien koronapotilaiden määrä on laskenut huhtikuussa, jota ennen potilaita tuli hoitoon kahden viikon ajanjaksolla yli 800. Myös tehohoidon tarve on kääntynyt maaliskuun jälkeen laskuun. Viikkojen 16–17 aikana tehohoitoon tuli 38 uutta koronapotilasta, kun kahdella edeltävällä viikolla tehohoitoon päätyi 58 uutta koronapotilasta. Keskiviikkona 4.5.2022 sekä teho-osastoilla että muilla erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla olevista koronapotilaista yli 40 prosenttia oli hoidossa ensisijaisesti muun syyn kuin koronavirustaudin vuoksi.

Keskiviikkona 4.5.2022 perusterveydenhuollossa oli yhteensä 471 koronapotilasta. Huhtikuussa potilaiden määrä on lähtenyt selkeään laskuun, vaikka kokonaismäärä on edelleen korkealla tasolla. Keskiviikkona 4.5. noin 40 prosenttia perusterveydenhuollon osastoilla hoidettavista koronapotilaista oli hoidossa ensisijaisesti muusta syystä.

Koronavirustartuntaan liittyviä kuolemia oli sunnuntaihin 1.5.2022 mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 4 063. Viimeisen kahden kalenteriviikon aikana (18.4.–1.5.) menehtyneitä on kirjattu 474, kun edeltävän kahden viikon aikana kuolemia kirjattiin 337. Koko epidemian aikana menehtyneiden keski-ikä (mediaani) on 83 vuotta. Koronaan liittyvien kuolemien määrä on kasvanut tartuntojen levitessä laajasti myös ikääntyneiden keskuudessa.

THL:n suositus neljänsistä koronarokotteista laajenee

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti kello 10, että se suosittelee, että kunnat tarjoavat neljännen koronarokoteannoksen myös niille iäkkäille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muillekin iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet. Suositus perustuu ajantasaiseen koronaepidemian ja rokotteiden suojatehon seurantatietoihin sekä Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (Krar) lausuntoon.

Neljättä koronarokotetta eli toista tehosteannosta on suositeltu jo aikaisemmin 12 vuotta täyttäneille vakavasti immuunipuutteisille, 80 vuotta täyttäneille ja kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille.

Hoivakodeissa asuvien lisäksi myös säännöllisessä kotihoidossa olevien iäkkäiden terveys voi olla alentunut monien sairauksien ja ikääntymisen seurauksena. Tällöin lieväkin infektio saattaa heikentää heidän pärjäämistään kotona. Toimintakyky voi romahtaa ja kotihoidosta joudutaan siirtymään infektion vuoksi terveyskeskuksen vuodeosastolle tai sairaalaan.

”Neljänsillä koronarokoteannoksilla pyritään estämään lieväoireistakin koronainfektiota tässä haavoittuvassa väestönosassa ja siten mahdollistamaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Se ehkäisee osaltaan myös perusterveydenhuollon vuodeosastojen ylikuormittumista”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotteessa.

Monisairaan tai hauraan iäkkään rokottaminen vaatii tapauskohtaista harkintaa yhteistyössä lääkärin ja rokotettavan, joskus myös hänen omaistensa kanssa.

THL:n tämänhetkisen arvion mukaan muulle väestölle neljänsistä annoksista on suurempi lääketieteellinen hyöty, jos ne jaetaan myöhemmin. Mahdollinen ajankohta on syksyllä.