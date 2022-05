Peking

Kiinan pääkaupunki Peking sulki kymmeniä metroasemiaan keskiviikkona koronatartuntojen estämiseksi. Koronarajoitukset ovat supistamassa liikkumisen mahdollisuuksia yli 21 miljoonan ihmisen suurkaupungissa.

Kiinassa useimmat viime aikojen koronatartunnat on todettu toisessa suurkaupungissa Shanghaissa. Siellä asukkaat ovat olleet suurelta osin jumissa kotona yli kuukauden.

Pekingissä on syntynyt protesteja tiukkoja rajoituksia vastaan, sillä pääkaupungissa on raportoitu nyt vain kymmeniä koronatartuntoja päivittäin. Shanghai puolestaan ilmoitti liki 5 000 uudesta tartunnasta, mutta tartuntojen määrä on siitä huolimatta Shanghaissa laskemassa.

Shanghai onkin ilmoittanut löyhentävänsä joitakin koronarajoituksiaan.

Pekingissä suljettiin keskiviikkona runsas kymmenesosa metroverkon asemista. Sulku toteutetaan siten, että asemien sisään- ja uloskäynti estyy, mutta suljetuilla asemilla on kuitenkin mahdollista vaihtaa asemalaitureilla metrosta toiseen.