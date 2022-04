VR ilmoitti torstaina poistavansa suosituksen hengityssuojaimen käytöstä. Pirkanmaan maskisuosituksen kohtaloa pohditaan tiistaina.

Kasvomaskien käyttösuositukset vaihtelevat tällä hetkellä paljon. Taysissa vierailijoilla suositellaan maskin käyttöä, Tampereen yliopistolla maskin käyttö on pakollista. Nokia-areenan katsomossa istuttiin maskit päässä joulukuussa 2021.

Aamulehti

Pirkanmaan koronanyrkki pohtii ensi viikon tiistaina alueellisen maskisuosituksen kohtaloa, kertoo Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin ylilääkäri Jaana Syrjänen. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maskisuositus, vaikka useista eri paikoista suositus on jo poistunut tai on poistumassa.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella maskisuositus on poistunut. Toisaalta esimerkiksi Kanta-Hämeen alueella on voimassa edelleen vahva maskisuositus huhtikuun loppuun saakka.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi viime viikon torstaina 14. huhtikuuta yleisen maskisuosituksen päättymisestä.

Maskia suositellaan kuitenkin käytettäväksi julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin. Lisäksi suositus on voimassa hengitystieinfektio-oireisilla, joiden on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella.

Kokosimme listan voimassa olevista suosituksista:

Nysse

Maskipakko päättyi Tampereen seudun joukkoliikenteessä maaliskuun 18. päivä. Maskia kuitenkin suositellaan edelleen pidettävän pysäkeillä ja liikennevälineissä. Suositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita.

VR

VR kertoi torstaina 21. huhtikuuta, että maskisuositus päättyy junissa. Yhtiö siirtyi maskipakosta suositukseen maaliskuun 7. päivä.

Finnair

Finnair luopuu maskipakosta lennoillaan maanantaina 25. huhtikuuta. Pakko on kuitenkin voimassa sellaisilla lennoilla, jossa lennon lähtö- tai kohdemaa sitä edellyttää. Tällaisia maita ovat tällä hetkellä muun muassa Espanja, Italia, Itävalta, Japani, Kiina, Kypros, Ranska ja Turkki. Tampereelta lentävällä Air Balticilla on voimassa suositus kasvomaskien käytöstä lennon aikana.

Tays

Taysissa vierailijoilla suositellaan maskin käyttöä. Joissain yksiköissä tai tiettyjä sairauksia kuten syöpää sairastavien potilaiden luona käydessä edellytetään maskin käyttöä. Henkilökunta käyttää maskia.

Koulut ja korkeakoulut

Perusopetuksessa ja toisella asteella maskeja ei tarvitse käyttää. Tampereen korkeakoulujen sisätiloissa edellytetään edelleen maskien käyttöä.

Elokuvateatterit

Elokuvateattereista Finnkino suosittelee maskin käyttöä pelkästään pääkaupunkiseudulla tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Tampereella sijaitseva Niagara suosittelee maskin käyttöä näytöksissään.