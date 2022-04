Suora lähetys kello 15.30: Miten koronatilanne on edennyt Pirkanmaalla? Kuinka monta on sairaalahoidossa? Koronanyrkki kertoo kahden viikon luvut

Alueellinen pandemiaohjausryhmä kokoontuu tiistaina päivittämään viikon epidemiatilanteen Pirkanmaalla. Seuraamme koronanyrkin tilaisuuden tiistaina suorana tekstiseurantana kello 15.30 alkaen.

Aamulehti

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli niin kutsuttu koronanyrkki pitää tiistaina kokouksen ja sen jälkeen tiedotustilaisuuden alueen koronatilanteen kehittymisestä viimeisen kahden viikon aikana.

Mediatilaisuudessa käydään kello 15.30 läpi Pirkanmaan koronatilannetta. Paikalla asiantuntijoina ovat johtajaylilääkäri Juhani Sand, ylilääkäri Jaana Syrjänen ja apulaisylilääkäri Janne Laine Tampereen yliopistollisesta sairaalasta Taysista.

Kaksi viikkoa sitten Taysissa oli koronanyrkin mukaan noin 50 potilasta hoidossa koronan takia. Sairaalahoitoa tarvitsi keskimäärin kahdeksan uutta koronapotilasta päivässä, eli tilanne oli sama kuin helmikuussa.

"Huolestuttava asia on, että sairaalassa olevien potilaiden määrä on kasvussa. Jatkohoito on koko alueella varsin kuormittunut ja potilaita on erikoissairaanhoidossa, vaikka siellä ei enää tarvitsisi olla", Sand sanoi.

Koska koronatilanne ei ole helpottanut, myös suositukset pysyivät ennallaan. Maskien kanssa kuljetaan ainakin pääsiäisen yli. "Suosittelemme myös osittaista etätyötä niin, että kaikki eivät olisi työpisteissä jatkuvasti samaan aikaan”, Sand kertoi.

Lähetysikkuna lisätään juttuun tiistain aikana.