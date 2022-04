Koronaa havaitaan edelleen ennätysmäärä Tampereen jätevesissä – Grafiikka näyttää nousevan trendin viruksen määrässä

Jätevedestä saadaan koronaviruksesta sellaista tietoa, jota perinteinen testaus ei välttämättä paljasta.

Aamulehti

Koronapandemia on jo saattanut väistyä monen ihmisen mielestä, mutta koronavirusta löytyy sen sijaan edelleen ennätysmääriä Tampereen jätevesistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on seurannut koronavirusmääriä Suomen jätevesistä keväästä 2020 alkaen 13 jätevesipuhdistamolla, joista yksi sijaitsee Tampereen Viinikanlahdella.

THL:n jätevesiprojektia alusta asti vetänyt johtava asiantuntija Tarja Pitkänen kertoo, että koronaviruksen RNA-kopioiden lukumäärää mittaamalla saadaan tilannekuvaa tartuntataudin leviämisestä esimerkiksi terveydenhuollon käyttöön.

Jätevedestä mitattujen koronamäärien etuna taudin leviämisen mittarina verrattuna esimerkiksi laboratoriovarmistettuihin tartuntoihin on se, että se mittaa koko yhdyskunnan virustaakkaa riippumatta testauskäytännöistä.

”Tämä on erittäin resurssitehokas työkalu monelle tartuntataudille, ja nyt sitä käytetään koronaviruksen kohdalla. Jätevesiseurannalla saadaan tietoa myös sellaisista tartuntatapauksista, jotka ovat oireettomia tai kotitesteillä todettuja.”

Absoluuttinen lukuarvo on Pitkäsen mukaan toissijainen asia, tärkeintä on luvuista johdettu trendi. Tällä hetkellä trendi on tasainen, mutta luvut kertovat siitä, että koronaa on edelleen paljon liikkeellä Tampereella ja koko Suomessa.

Lue lisää: Suomalaistutkimus: Pitkäkestoisia koronaoireita voidaan ehkä estää lääkkeillä

Jätevedestä saattaa ennakoida taudin leviämistä

Viime vuoden lopulla Suomeen saapunut Omikron-variantti siivitti koronatapaukset nousuun, mikä näkyy sekä jätevesistä että todetuista tartunnoista.

Jätevedestä voidaan saada Pitkäsen mukaan myös mahdollisesti ennakkotietoa väestön tautitaakasta, sillä oireettomatkin voivat levittää virusta jäteveteen.

Toinen jätevesistä saatava tieto on esimerkiksi koronaviruksen muunnokset, mutta tietoja niistä saadaan jätevedestä vasta viiveellä.

Tällä hetkellä valtavariantti Suomessa ja ympäri maailman on omikron, mutta alaa on viime aikoina vallannut sen tartuttavammaksi muodoksi epäilty alavariantti BA.2.

Henkilötestaustulosten perusteella pääkaupunkiseudulla BA.2 on todettu jo olevan valtavariantti, mutta esimerkiksi Tampereen jätevedestä muunnosten esiintymistietoja saadaan sekvensoitua Pitkäsen mukaan vasta myöhemmin.

”Jätevesiseurannassa katsotaan virusmuunnoksia yhdyskuntien tasolla takautuvasti säilötyistä näytteistä.”

Suurin osa tartunnoista jää piiloon

Läheskään kaikkia koronatartuntoja ei tällä hetkellä saada tilastoitua, sillä lieväoireisia ja perusterveitä ihmisiä ei THL:n ohjeen mukaan tarvitse testata.

Ylilääkäri Jaana Syrjänen Taysin infektioyksiköstä arvioi, että koronan ilmaantuvuus on Pirkanmaalla pysynyt lähes samalla tasolla noin 1 500 tartunnassa 100 000 asukasta kohden helmikuun alusta alkaen, mutta todellinen todellinen ilmaantuvuus on hänen mukaansa moninkertainen.

Päiväkohtaisia tartuntoja ei Pirkanmaalla enää tilastoida, mutta uusia todennettuja tartuntoja on ollut viime viikkoina noin 4 000 viikossa.

Syrjäsen mukaan omikron-aallon aikana on Pirkanmaalla todettu noin 50 000 tapausta, eli noin 10 prosenttia maakunnan väestöstä on sairastanut laboratoriovarmistetun koronan.

Todellinen koronan sairastaneiden lukumäärä voi sen sijaan hänen mukaansa olla noin 25–40 prosenttia väestöstä.