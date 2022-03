Hatanpään koronarokotusyksikkö suljetaan – rokotukset jatkuvat Tampereella terveysasemilla

Rokotuksen saa terveysasemalta sekä ajanvarauksella että ilman.

Tamperelaiselta terveysasemalta saa rokotuksen varaamalla ajan etukäteen netistä tai soittamalla terveyspalvelujen neuvontaan. Ilman ajanvarausta rokotuksia annetaan yli 12-vuotiaille Hervannan terveysasemalla. Kuva on otettu walk in-koronarokotelinjastosta Tampereen Urheilu- ja Messukeskuksen rokoteyksiköstä 13. heinäkuuta 2021.

Hatanpään koronarokotusyksikkö suljetaan perjantaina 8. huhtikuuta, Tampereen kaupunki tiedottaa. Yli 12-vuotiaiden rokotuksia annetaan jatkossa terveysasemilla. 5–11-vuotiaiden lasten rokotukset siirtyvät Tipotielle lasten ja nuorten poliklinikalle.

Hatanpään rokotusyksikössä annetaan rokotuksia vielä reilun viikon ajan kaikille viisi vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Rokotteen saa sekä ajanvarauksella että ilman 31.3.–7.4. maanantaista perjantaihin klo 8–18, lauantaista sunnuntaihin klo 9.30–16 ja perjantaina 8. huhtikuuta kello 8–15.

Rokotuksia terveysasemilla

Terveysasemalta saa rokotuksen varaamalla ajan etukäteen netistä tai soittamalla terveyspalvelujen neuvontaan.

Ilman ajanvarausta rokotuksia annetaan yli 12-vuotiaille Hervannan terveysasemalla maanantaista torstaihin kello 12–18, paitsi kiirastorstaina 14.4. Lisäksi rokotteen saa 22. huhtikuuta alkaen perjantaisin kello 10–18 Hatanpään laboratorion tiloissa vasemmalla käytävällä olevalta pisteeltä.

Lasten koronarokotukset Tipotielle

Maanantaista 11. huhtikuuta alkaen 5–11 vuotiaille tamperelaisille ja orivesiläisille lapsille annetaan koronarokotuksia Tipotien sosiaali- ja terveysasemalla lasten ja nuorten poliklinikalla.

Rokotukseen voi tulla ilman ajanvarausta tai varaamalla ajan etukäteen.

Rokotukset koronataudin jälkeen

Jos lapsi on sairastanut koronainfektion, ensimmäinen rokotus voidaan antaa aikaisintaan 4–6 kuukauden kuluttua sairastamisesta.

Jos alle 18-vuotias lapsi tai nuori sairastuu ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen alle kuuden viikon kuluttua koronatautiin, toista annosta suositellaan 4–6 kuukauden kuluttua sairastumisesta.

Jos ensimmäisen rokoteannoksen ja sairastetun taudin välillä on yli kuusi viikkoa, lapsi tai nuori ei tarvitse toista rokoteannosta. Toinen annos voidaan kuitenkin antaa myös lapsille tai nuorille, joilla ensimmäisen annoksen ja sairastetun taudin väli on ollut yli kuusi viikkoa, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamisen vuoksi tai muusta painavasta syystä. Sairastetun taudin ja rokotteen väli tulee olla tällöinkin vähintään 4 kuukautta.

Sairastetuksi taudiksi katsotaan myös kotitestin positiivinen tulos.