Tartuntoja todetaan nyt entistä enemmän myös yli 50-vuotiailla. Kysyimme asiantuntijalta, kannattaisiko tauti sairastaa alta pois ennen kuin rokotesuoja alkaa hiipua.

Tilaajille

Aamulehti

Pirkanmaan koronavirustilanne on pari kuukautta junnannut paikallaan. Tiistaina kokoontuneen koronanyrkin mukaan Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Taysissa on tällä hetkellä noin 50 potilasta hoidossa koronan takia. Sairaalahoitoa tarvitsee keskimäärin kahdeksan uutta koronapotilasta päivässä, eli tilanne on sama kuin helmikuussa.